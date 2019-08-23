В рамках проекта Rail Baltica в Риге снесут шесть частных домов

86 предусмотренных для отчуждения объектов находятся на участке станции RailBaltica и ее инфраструктуры в аэропорту "Рига", их общая площадь составляет 21,84 га. 37 объектов недвижимости общей площадью 1,3 га находятся на участке Рижского центрального вокзала.

В их числе нет многоквартирных домов, но есть частные дома и здания, где ведется коммерческая деятельность. Для оценки объектов, принадлежащих Рижскому международному автовокзалу, многоэтажной автостоянке Titаniks, предприятию Latvijas gaisa satiksme и аэропорту "Рига", будут привлечены эксперты, чтобы установить размер ущерба.

Компенсация владельцам в каждом случае будет начисляться в индивидуальном порядке решением Кабинета министров. По запросу владельца в расчет компенсации будут включены и деревья - декоративные как повышающие стоимость земли и садовые, дающие владельцу доход, сказала Воронкова.

Подготовка к процессу отчуждения недвижимости началась в Латвии в 2017 году, и оно ведется одновременно с проектированием трассы и станций Rail Baltica.

Первым в Латвии начато проектирование станции Rail Baltica и связанной с ней инфраструктуры в аэропорту "Рига". Одновременно начат процесс отчуждения недвижимости на участке от ул. Золитудес в Риге до ул. Дзирниеку в Марупе. Затем последовали проектировочные работы в районе Центрального вокзала, ведется работа также с расположенными там объектами недвижимости - на участке от ул. Лачплеша до ул. Елгавас. Вокзал и аэропорт - те участки, на которых в 2021 году начнется строительство трассы.