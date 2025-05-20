Забастовка сотрудников латвийской компании приостановлена на время судебного разбирательства

Закон о забастовках устанавливает, что работников, не участвующих в забастовке и продолжающих работу, нельзя заставлять выполнять обязанности бастующих коллег. Одновременно закон запрещает работодателю во время забастовки нанимать новых работников на места бастующих с целью устранения или предотвращения забастовки либо уклонения от выполнения требований бастующих, отмечают в профсоюзе.

Согласно данным Firmas.lv, в 2023 году у компании CCC Riga Digital Services был оборот в размере 12,596 миллиона евро и прибыль в размере 934 273 евро. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.

Компания CCC Riga Digital Services зарегистрирована в 2018 году, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Предприятие полностью принадлежит зарегистрированной в Австрии компании CCC Holding.

Профсоюз LAKRS - это неправительственная организация, объединяющая работников различных профессий, которые на данный момент работают более чем в 200 различных предприятиях и учреждениях государственного и частного сектора. Цель организации - объединение работников для совместных действий в целях признания профсоюза и усиления его влияния в реализации законных требований.