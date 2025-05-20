Забастовка сотрудников латвийской компании приостановлена на время судебного разбирательства

Забастовка работников SIA CCC Riga Digital Services, которая была запланирована со среды, 21 мая, по вторник, 27 мая, приостановлена на время судебного разбирательства, сообщили агентству LETA представители Латвийского профсоюза работников общественных услуг и транспорта LAKRS.
До начала забастовки LAKRS получил уведомление от Рижского городского суда о том, что работодатель подал заявление с требованием признать уведомление о забастовке незаконным.
Слушание дела между LAKRS и работодателем CCC Riga Digital Services состоится 28 мая.
Инициатором забастовки выступил профсоюз LAKRS, отстаивая права работников на равную оплату труда, безопасные условия работы и уважительное отношение. Причиной забастовки стало длительное нежелание работодателя решать важные вопросы, связанные с условиями труда и оплатой.
В среду, 21 мая, с 8:00 до 8:45, у здания CCC Riga Digital Services на ул. Бривибас, 20, в Риге, председатель профсоюза LAKRS Инга Вейиня и активисты профсоюзной организации компании вручат руководству предприятия свои требования.
В профсоюзе подчеркивают, что требования работников обоснованные, конкретные и понятные.
Сотрудники будут требовать равной оплаты труда для всех работников с одинаковыми обязанностями независимо от того, каким языком они владеют или пользуются в процессе работы,
повышения заработной платы для всех работников одной и той же профессии с установлением минимального ежемесячного брутто-оклада в размере не менее 2000 евро до уплаты налогов, сокращенного рабочего дня в предпраздничные дни, а также выполнения других требований.
Закон о забастовках устанавливает, что работников, не участвующих в забастовке и продолжающих работу, нельзя заставлять выполнять обязанности бастующих коллег. Одновременно закон запрещает работодателю во время забастовки нанимать новых работников на места бастующих с целью устранения или предотвращения забастовки либо уклонения от выполнения требований бастующих, отмечают в профсоюзе.
Согласно данным Firmas.lv, в 2023 году у компании CCC Riga Digital Services был оборот в размере 12,596 миллиона евро и прибыль в размере 934 273 евро. Финансовые показатели за 2024 год пока не опубликованы.
Компания CCC Riga Digital Services зарегистрирована в 2018 году, ее уставной капитал составляет 2800 евро. Предприятие полностью принадлежит зарегистрированной в Австрии компании CCC Holding.
Профсоюз LAKRS - это неправительственная организация, объединяющая работников различных профессий, которые на данный момент работают более чем в 200 различных предприятиях и учреждениях государственного и частного сектора. Цель организации - объединение работников для совместных действий в целях признания профсоюза и усиления его влияния в реализации законных требований.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!