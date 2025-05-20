Мамы сообщают о неприятных находках в популярном детском пюре

Многодетная мать Иева сообщила, что находила кости в детском питании несколько раз. По ее словам, еще как минимум четыре женщины попали в такую же ситуацию.

После первого раза одна из женщин связалась с Lateko Food, но осталась недовольна общением. Компания предложила компенсацию в виде десяти баночек пюре.

Как заявляют матери, они находили кости не только в пюре с рыбой, но и в других баночках.

После получения жалоб компания отозвала соответствующие продукты из магазинов и сообщила об этом в социальных сетях.

"Мы очень хорошо понимаем обеспокоенность родителей. Мы признаем, что рыбные кости не должны присутствовать ни в одном продукте. Эта ситуация заставила нас пересмотреть и производственные процессы, и стандарты в отношении того, какой должна быть рыба, как мы обрабатываем ее сейчас и как мы можем улучшить наши технологические процессы в будущем", - сказала представитель Lateko Food Даце Доке.

В настоящее время компания проводит тщательную проверку производства и поставщиков, а сами пюре переданы на тестирование в Продовольственно-ветеринарную службу.