Вт, 20.05.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Sergejs Tihomirovs
Cообщи

Мамы сообщают о неприятных находках в популярном детском пюре

В детском пюре обнаружились рыбные кости.
В детском пюре обнаружились рыбные кости. Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta

Несколько матерей обнаружили рыбные кости в детском пюре Rūdolfs, произведенном латвийской компанией Lateko Food, сообщает программа Bez tabu на канале TV3.

Многодетная мать Иева сообщила, что находила кости в детском питании несколько раз. По ее словам, еще как минимум четыре женщины попали в такую же ситуацию.

После первого раза одна из женщин связалась с Lateko Food, но осталась недовольна общением. Компания предложила компенсацию в виде десяти баночек пюре.

Как заявляют матери, они находили кости не только в пюре с рыбой, но и в других баночках.

После получения жалоб компания отозвала соответствующие продукты из магазинов и сообщила об этом в социальных сетях.

"Мы очень хорошо понимаем обеспокоенность родителей. Мы признаем, что рыбные кости не должны присутствовать ни в одном продукте. Эта ситуация заставила нас пересмотреть и производственные процессы, и стандарты в отношении того, какой должна быть рыба, как мы обрабатываем ее сейчас и как мы можем улучшить наши технологические процессы в будущем", - сказала представитель Lateko Food Даце Доке.

В настоящее время компания проводит тщательную проверку производства и поставщиков, а сами пюре переданы на тестирование в Продовольственно-ветеринарную службу.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх