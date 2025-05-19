От Шмерлиса до Вецаки: в Риге начнется строительство еще восьми пунктов мобильности

Всего в Риге будет построено 15 пунктов мобильности и соответствующие публичные зоны. В настоящее время строительство уже ведется на железнодорожных станциях Болдерая, Даудери, Саркандаугава, Шкиротава, Земитаны, Зиемельблазма и Браса.

Целью строительства пунктов мобильности является содействие использованию людьми общественного транспорта и сокращение количества автомобилей на улицах столицы. Пункты мобильности возле железнодорожных остановок обеспечат удобную пересадку на городской общественный транспорт. Также здесь будет создана безопасная и комфортная инфраструктура для пешеходов, велосипедистов и пользователей средств микромобильности.

Строительные работы будет осуществлять ООО Baltijas būve. Общая стоимость проекта составляет более 10 млн евро, в том числе 2,27 млн евро выделено самоуправлением.