Евросоюз планирует обложить недорогие посылки с Temu и Shein пошлиной

Евросоюз во вторник сообщил, что планирует ввести фиксированную пошлину в размере двух евро на недорогие посылки, ежегодно прибывающие в государства-члены блока, в основном из Китая, сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.
Комиссар ЕС по вопросам торговли Марош Шефчович указал Европарламенту, что платформы электронной коммерции будут вынуждены платить сбор за каждую поставку, чтобы помочь ЕС решить проблемы, вызванные массовым притоком дешевых товаров в блок.
Сбор отменит беспошлинный статус для посылок стоимостью до 150 евро, которые импортируются непосредственно потребителям, часто через такие платформы, как китайские Temu и Shein.
В прошлом году в ЕС поступило 4,6 миллиарда таких грузов - более 145 грузов в секунду, и 91 % из них - из Китая. ЕС ожидает, что количество таких грузов будет расти.
По словам Шефчовича, эти цифры создают "совершенно новую проблему для контроля и безопасности, чтобы убедиться, что продукция, поставляемая в ЕС, должным образом проверяется на соответствие стандартам".
Он указал на огромную нагрузку на таможенников, "поэтому я бы не рассматривал этот сбор за услуги как налог, а просто как плату за компенсацию расходов".
Брюссель также надеется, что часть доходов от сбора будет направлена в бюджет ЕС.
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