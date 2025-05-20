Рижское колесо обозрения будет закрыто до четверга

Он пояснил, что с понедельника, 19 мая, проводится плановое техническое обслуживание колеса обозрения, которое включает как ежемесячные проверки, так и первое крупное сервисное обслуживание, необходимое для любого крупного оборудования после первых 200-300 часов эксплуатации.

Это объемное обслуживание, которое выполняют как зарубежные специалисты по монтажу, так и местная команда, добавил он.

Успенский сообщил, что за последний месяц колесо обозрения посетили десятки тысяч человек - в основном жители Латвии. Доля туристов была незначительной.

Колесо обозрения возобновит работу в обычном режиме в пятницу, 23 мая.

Высота панорамного колеса в Риге составляет 65 метров.

Право построить в Пардаугаве колесо обозрения RPR Operators получило осенью 2019 года, выиграв в качестве единственного претендента конкурс, организованный Рижской думой. Договорная сумма составила 22 484 евро.

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Договор с думой предусматривал, что строительство должно быть завершено в течение трех лет, однако разработке строительного проекта помешала пандемия и документы более года находились на согласовании в столичном строительном управлении, поэтому срок был продлен.

Ранее сообщалось, что в четверг, 17 апреля, прошла торжественная церемония открытия комплекса столичного колеса обозрения в парке Узварас в Пардаугаве.

Видео: Открытие колеса обозрения в Риге