Ликвидирована строительная компания RBSSKALS

Решение о прекращении деятельности компании было принято государственным нотариусом Регистра предприятий 3 апреля текущего года, а компания была исключена из Регистра предприятий в пятницу, 16 мая.

В свое время компания уже начала процесс ликвидации, но ее деятельность была возобновлена ​​- процесс ликвидации RBSSKALS был начат 27 января 2020 года, но был завершен 22 мая 2020 года решением о возобновлении деятельности.

Агентство LETA уже сообщало, что в 2017 году несколько коммерсантов, связанных со строительной компанией RBSSKALS, подали заявления о банкротстве - SIA RBSSKALS Construction, SIA RBSSKALS Engineering и SIA RBSSKALS būvvadība. Все эти компании были ликвидированы.

Владелец группы RBSSKALS Марис Сауканс ранее пояснял, что проблемы для группы компаний были вызваны строительным кризисом 2016 года - в 2015 году компания завершила несколько крупных строительных проектов, но новых на замену им не появилось.

Наиболее известные проекты компании – здание Латвийской национальной библиотеки (в составе Национальной ассоциации строительных компаний), реконструкция здания Рижской биржи, Вентспилсской поликлиники, реконструкция и новое строительство Латвийского национального театра, реконструкция студенческого городка RTU в учебных корпусах и гостинице, AS Diena, реконструкция и реставрация фасада здания Банка Латвии, комплекс посольства США в Риге и многие другие.

Компания не получала выручку от основной деятельности с 2017 года. Прибыль компании в 2024 году составила 20 280 евро.