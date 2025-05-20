Самое важное, что нужно знать про добровольное социальное страхование в Латвии

В Латвии жители, не охваченные обязательной системой социального страхования, могут добровольно присоединиться к государственной системе. Это позволит людям обеспечить финансовую стабильность на старость. Об этом сообщает портал LSM+ со ссылкой на программу "Домская площадь" на Латвийском Радио 4.
Представитель Государственного агентства социального страхования Вита Цините подлилась, кто может добровольно вступить в систему государственного пенсионного страхования.
"Закон о государственном социальном страховании предоставляет возможность добровольного вступления в систему государственного пенсионного страхования. Это может сделать лицо, достигшее 15 лет, постоянно проживающее в Латвии, не находящееся под обязательным социальным страхованием и не получившее пенсию по старости в соответствии с Законом о государственных пенсиях. Таким образом,
добровольно вступить в систему может только неработающее лицо, которому не назначена пенсия по старости, включая досрочную.
Агентство получает информацию о месте жительства заявителя от Управления по делам гражданства и миграции. Если выясняется, что человек не проживает постоянно в Латвии, он теряет право на добровольное социальное пенсионное страхование", - рассказала Вита Цините.
Также добровольной системе социального страхования могут участвовать члены диаспоры, спортсмены без работодателя, сельхозработники без другого дохода и супруги самозанятых без соцстрахования.
Размер добровольных социальных взносов в Латвии зависит от суммы, которую сам человек решает использовать в качестве базы для расчета этих взносов.
"Размер взносов может меняться от месяца к месяцу, но следует помнить, что объект взносов ограничен как максимальной, так и минимальной суммой", - пояснила Вита Цините.
В 2025 году ставка взносов составляет 23,91% от выбранной суммы.
Минимальная годовая база для расчетов установлена на уровне 8 880 евро, что соответствует двенадцатикратному размеру минимальной месячной зарплаты (740 евро в месяц). Максимальный годовой размер взносов для обычных жителей ограничен суммой в 105 300 евро.
Отдельные условия действуют для профессиональных спортсменов и работников сезонных профессий. Для них также установлен потолок взносов - 8 880 евро в год, но отсутствует обязательный минимум, что дает больше гибкости в выборе суммы, с которой платятся взносы.
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