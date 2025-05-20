Самое важное, что нужно знать про добровольное социальное страхование в Латвии

Представитель Государственного агентства социального страхования Вита Цините подлилась, кто может добровольно вступить в систему государственного пенсионного страхования.

"Закон о государственном социальном страховании предоставляет возможность добровольного вступления в систему государственного пенсионного страхования. Это может сделать лицо, достигшее 15 лет, постоянно проживающее в Латвии, не находящееся под обязательным социальным страхованием и не получившее пенсию по старости в соответствии с Законом о государственных пенсиях. Таким образом,

добровольно вступить в систему может только неработающее лицо, которому не назначена пенсия по старости, включая досрочную.

Агентство получает информацию о месте жительства заявителя от Управления по делам гражданства и миграции. Если выясняется, что человек не проживает постоянно в Латвии, он теряет право на добровольное социальное пенсионное страхование", - рассказала Вита Цините.

Также добровольной системе социального страхования могут участвовать члены диаспоры, спортсмены без работодателя, сельхозработники без другого дохода и супруги самозанятых без соцстрахования.