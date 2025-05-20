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Особые пенсионеры. Что не так с пенсией по выслуге лет

Перевод: rus.tvnet.lv
Фото статьи
Фото: Shutterstock

Обоснованность выплаты пенсий по выслуге лет обсуждается уже несколько десятилетий. В своем отчете Государственный контроль подчеркнул, что пенсионная политика морально устарела, неравномерна и не соответствует сути пенсионной политики Латвии.

Министр финансов Арвил Ашераденс недавно заявил, что будет способствовать повышению пенсионного возраста в Латвии, что также поможет решить проблему нехватки рабочей силы. Департамент межведомственной координации Госканцелярии работает над оценкой пенсионного обеспечения.

Пенсионный эксперт Эдгар Вольскис считает, что систему трудовых пенсий необходимо серьезно пересмотреть, принимая во внимание, почему они вообще используются. По его мнению, следует пересмотреть как перечень профессий, по которым выплачивается пенсия по выслуге лет, так и возраст выхода на пенсию.

Например, десять лет назад в Государственной пожарно-спасательной службе руководитель отдела по связям с общественностью вышла на пенсию по выслуге лет в возрасте 50 лет. "Этот пример того, кому была назначена пенсия по выслуге лет, не выдерживает никакой критики", - сказал Вольскис.

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