De facto: Осужденный по "юрмалгейту" Милуш сбежал из Латвии в тайнике грузовика

Передача сообщает - Милуш не пояснил, почему согласился говорить именно сейчас. С просьбой об интервью De facto обратилась к его адвокатам в России в августе прошлого года. Однако осужденный по "юрмалгейту" связался с передачей только в июне этого года. Интервью он провел в Москве, в гостиничном конференц-зале. Перед публикацией передача словам Милуша проверила.

Несмотря на осуждение за взяточничество, Герман Милуш в интервью De facto своей вины не признает. "В ходе следственного эксперимента не было получено ни одного обстоятельства, которое доказывало бы мою вину, доказательства сфальсифицированы," - сказал Милуш.

В интервью LTV он утверждает, что Латвию покинул еще до того, как суд в апреле 2007 года признал его виновным. Для бегства он использовал принадлежащее ему транспортное предприятие: "Приехал один российский грузовик, который вез хлопок из России в Германию через Латвию. За рулем был проверенный российский водитель. Хлопка такие кипы... В них создали тайник, в который я залез и доехал до Варшавы. Из Варшавы прилетел в Москву. Когда прочитал решение суда, уже было в аэропорту Варшавы".

De facto убедилась, что в 2007 году Герману Милушу действительно принадлежали предприятия, которые занимались грузоперевозками. Убедиться, действительно ли какое-то из них перевозило хлопок, De facto не удалось.

Милуш рассказал, что после бегства из Латвии он организовал и пропажу своей яхты. Полностью проверить эту информацию невозможно, но известно, что одну из яхт Милуша судебный исполнитель действительно не нашел. Можно сделать вывод, что пропажу яхты латвийские учреждения обнаружили с опозданием. Хоть суд и решил конфисковать имущество Милуша, сначала нужно было дождаться решения третьей инстанции. Так дело путешествовало от одного судебного исполнителя к другому, и до собственности исполнитель добрался почти через два года после того, как Милуш сбежал из Латвии. Где находится яхта, судебный исполнитель не знал.

Герман Милуш утверждает, что через полгода после приезда в Россию в 2007 году он получил там политическое убежище. Уже после интервью Милуш отослал LTV копию выданного в России удостоверения беженца. De factо проконсультировалась с российскими юристами и выяснила, что документ выглядит подлинным. Данные статистического управления РФ свидетельствуют - в 2007 году один гражданин Латвии получил статус беженца.

После бегства из Латвии Милуш регулярно путешествовал. Еще будучи гражданином Латвии, он многократно въезжал в Турцию. С российским паспортом он был в Арабских Эмиратах и Сингапуре, многократно бывал на Кипре, пока летом 2017 года его не задержали.