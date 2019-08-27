В Британии кладоискатели нашли более двух тысяч древних монет

Монеты времен короля Англии Гарольда ІІ и герцога Нормандии Вильгельма Завоевателя хорошо сохранились, их возраст составляет около тысячи лет. Согласно предварительным данным, находка оценивается в 5 млн фунтов стерлингов (более 5,5 млн евро).

Этот клад является крупнейшей находкой, сделанной на территории Великобритании. Клад был передан в Британский музей Лондона, чтобы эксперты установили точную ценность монет, на изучение которых было потрачено семь месяцев. Находка вскоре будет размещена как часть музейной экспозиции.

Эксперт по монетам Найджел Миллс предположил, что владельцем клада был влиятельный и обеспеченный человек, который закопал его в землю для сохранности.

"В то время это была крупная сумма денег. Вряд ли клад принадлежал королю, но точно кому-то богатому.Тогда не было банков, где еще они могли спрятать деньги, если не в земле?", - отметил специалист.

В случае, если музей не выкупит монеты, их вернут Стейплсу и Грейс, чтобы те смогли продать находку коллекционерам. Если музей не выкупит монеты, их вернут кладоискателям для продажи коллекционерам.

Как отмечает Daily Mail, владелец земли, где были найдены монеты, имеет право потребовать половину выручки от продажи клада.