Куда пропадают почки? В США часть донорских органов просто выбрасывают

Нехватка трансплантантов почек в США стала серьезной проблемой общественного здоровья, которую этим летом обещала решить и администрация президента Дональда Трампа, сообщает CNN.

Куда пропали около 30 000 почек?

От хронической болезни почек страдают около 37 млн жителей США. Примерно 5000 таких пациентов ежегодно или в среднем 12 человек не дожидаются донора и умирают.

Авторы исследования изучили данные о трансплантантах почек, которые получены от умерших людей, перед кончиной давших согласие на пожертвование своих органов центрам трансплантации почек с 2004 по 2014 год.

В этот промежуток времени было пожертвовано 156 089 почек, 128 102 из которых были пересажены другим людям.

В свою очередь 27 987 почек так и не были использованы.

Авторы исследования подчеркнули, что после 2014 года количество неиспользованных трансплантантов почек увеличилось. Например, в 2016 году не было использовано 3631 почка, что составляет 20% от общего количества пожертвованных почек.

Для сравнения, во Франции в аналогичный период не было использовано лишь 9% из всех пожертвованных почек. Отличие в показателях главным образом объясняется тем, что французские врачи больше использовали в трансплантациях почки старых людей и тех, кто во время своей жизни страдал от таких болезней как диабет.

Лимит на неуспешные трансплантации

В исследовании указано, что прогресс в предотвращении возможных осложнений из-за органов низкого качества эти органы делает лучшей альтернативой для диализа, однако в США такая практика пока не распространена.

Проблему создает также и то, что программы трансплантации органов в США подвергаются строгому надзору, который определяет и допустимые лимиты на неуспешные трансплантации.

Это значит, что, когда американские трансплантационные центры сталкиваются с органом низкого качества, могут сделать выбор - использовать его или нет.

Авторы исследования отметили, что в США не существует единого метода, на основании которого почка используется или не используется в трансплантации.

Расходы и непригодные для использования почки

Почка может быть не использована и по финансовым соображениям - пересадка более взрослого органа может обойтись дороже, поскольку пациенту нужно будет больше времени провести в больнице. В данном случае необходимо больше времени, чтобы выздороветь после трансплантации.

В 2016 году в США было проведено исследование о почках, которые были признаны непригодными к трансплантации.

Команда экспертов выявила, что около 50% ранее признанных непригодными почек, можно использовать, свидетельствуют данные Национального почечного фонда США.