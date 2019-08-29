Фото: В Таллинне открылась необычная IKEA

В четверг, 29 августа, IKEA – шведская компания по розничной торговле мебели и товаров для дома, открывает интернет-магазин и Пункт заказа и получения товаров в Таллинне. Благодаря этому открытию IKEA теперь представлена во всех трёх прибалтийских странах. IKEA Эстония предложит низкие ценs на более 8000 товаров для дома, где четвёртая часть товаров стоит меньше 10 EUR.
"Концепция IKEA, с которой мы приходим в Эстонию – улучшение жизни для многих людей. Бизнес-идея IKEA предложить жителям Эстонии именно то, что им нужно – функциональные, красивые, качественные товары по приемлемой цене. Именно поэтому более 2000 товаров, начиная от мебели и заканчивая предметами интерьера, стоят менее 10 EUR", – говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров в Таллине.
Сначала IKEA в Эстонию входит в цифровом формате, открывая интернет-магазин, предлагая полный ассортимент из более 8000 товаров.
Товары можно заказать и в течение нескольких дней они будут доставлены в Пункт заказа и получения товаров, где заказанные товары можно будет забрать бесплатно. IKEA предложит и доставку на дом, цена составит от 19,90 EUR.
На сайте IKEA будет представлено множество идей, решений для дома, а также Планировщики для мебели и программа лояльности IKEA Family и другие услуги.
В дополнение к интернет-магазину открывается Пункт заказа и получения товаров. Здесь покупатели смогут осмотреть, 10 реальных интерьеров с использованием товаров IKEA: гостиные, кухни, ванная и другие комнаты дома. Всего будет представлено около 3000 товаров. В Пункте заказа и получения товаров на месте можно будет приобрести около 200 товаров.
Галерея: IKEA в Таллинне