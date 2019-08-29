Фото: В Таллинне открылась необычная IKEA

"Концепция IKEA, с которой мы приходим в Эстонию – улучшение жизни для многих людей. Бизнес-идея IKEA предложить жителям Эстонии именно то, что им нужно – функциональные, красивые, качественные товары по приемлемой цене. Именно поэтому более 2000 товаров, начиная от мебели и заканчивая предметами интерьера, стоят менее 10 EUR", – говорит Алексей Михайлов, руководитель Пункта заказа и получения товаров в Таллине.

Сначала IKEA в Эстонию входит в цифровом формате, открывая интернет-магазин, предлагая полный ассортимент из более 8000 товаров.

Товары можно заказать и в течение нескольких дней они будут доставлены в Пункт заказа и получения товаров, где заказанные товары можно будет забрать бесплатно. IKEA предложит и доставку на дом, цена составит от 19,90 EUR.

На сайте IKEA будет представлено множество идей, решений для дома, а также Планировщики для мебели и программа лояльности IKEA Family и другие услуги.

В дополнение к интернет-магазину открывается Пункт заказа и получения товаров. Здесь покупатели смогут осмотреть, 10 реальных интерьеров с использованием товаров IKEA: гостиные, кухни, ванная и другие комнаты дома. Всего будет представлено около 3000 товаров. В Пункте заказа и получения товаров на месте можно будет приобрести около 200 товаров.