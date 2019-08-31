Сб, 31.08.2019
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Mинюсту на приоритетные мероприятия в 2020 году необходимо почти 30 млн евро

Деньги. Иллюстративное фото

ФОТО: SCANPIX

Министерству юстиции на такие приоритетные мероприятия, как повышение зарплат работников судов и применение Общего регламента о защите данных, в 2020 году необходимо 29 361 988 евро, сообщили агентству LETA в министерстве.

15 376 923 евро требуются на реализацию приоритетных мероприятий именно Минюста, в том числе 4 626 944 евро - для повышения зарплат работников Управления мест заключения со специальными званиями, 1 788 131 евро - для выплаты гарантированных государством алиментов.

Для повышения зарплат работников судов в следующем году требуется 7 617 657 евро.

В число приоритетных мер входит также финансирование для государственного издания Latvijas Vēstnesis - на эти цели предусмотрены 2 256 070 евро.

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