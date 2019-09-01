Бездомный пес из России пересек границу Эстонии, не дожидаясь проволочек с оформлением бумаг

Уличным животным граница - не преграда

Rus.Postimees уже писал, что в феврале в нарвском приюте Narva Kassituba жили две собаки из-за границы, которые много раз переходили из Ивангорода в Нарву и обратно.

Руководитель Narva Kassituba Юлия Тущенко высказала тогда предположение, что зимой животные могут легко пересекать границу по льду замерзшей пограничной реки. Ирина Бартаускис считает, что летом собаки могут переходить границу по сухому руслу Наровы. Хотя этот вариант гораздо сложнее - большую часть времени между Кренгольмом и ивангородским районом Парусинка воды в Нарове действительно почти нет, но сухое русло - на дне каньона, пересечь который не так-то просто.

Екатерина Платонова напоминает, что собаки могут еще и переплывать пограничную реку. А также нередко пересекают границу просто по мостам через Нарову. Вообще, по ее словам, ивангородские собаки, которые ходят через границу туда-сюда - обычное дело.

Диким проход свободный, домашним - по паспорту

С точки зрения пограничников, объясняет Екатерина, если собаки переходят границу самостоятельно - это просто миграция диких животных. Их никто не пытается остановить.

А вот если собака идет с человеком - то животному требуется сделать прививки и выдержать месяц карантина после них, оформить паспорт. Поэтому, чтобы официально вернуть в Ивангород собаку, которая сама прибежала в Нарву, волонтеры тратят на прививки и оформление документов порядка 50 евро.

"В том же Kassituba сейчас сидят три российских собаки", - говорит Екатерина.

По ее словам, хозяин просто махнул на них рукой, решив, что тратить на документы 150 евро не будет.

Раньше, когда отловом собак в Нарве занимался приют из Кохтла-Ярве Grey Dogs, возвращение в Ивангород оказывалось еще более дорогим.

"Например, собака сбежала в Нарву у женщины, которая работала медсестрой в Ивангороде. Для нее расходы оказались больше, чем ее месячная зарплата. Поэтому мы скидывались, отправляли деньги", - рассказала Екатерина Платонова.

В Эстонии собачьи судьбы складываются счастливее

"Нас от Ивангорода отделяет 150-200 метров, но менталитет совсем разный. Там нет культуры общения с животными, их там так обижают! - сетует Екатерина Платонова.

- Российские собаки часто приходят к нам еще и потому, что они там гуляют сами. В Нарве, может быть, три-четыре собаки, которые гуляют сами".

Екатерина отмечает, что собаки из-за реки обычно еще и не привиты, поэтому миграция создает опасность распространения бешенства в Эстонии.

Впрочем, случается, что и собаки из Нарвы оказываются в Ивангороде. Так, например, стаффордширский терьер одного из нарвских ветеринаров переплыл из района Кулгу к церкви Штиглица в Ивангороде.

"Мне написали шесть человек из Ивангорода, которые видели ее в разных районах, - сказала Екатерина. - Два человека написали, что сообщат мне информацию об этой собаке за 50 евро - даже в этом отношение людей разное. А по факту собака около церкви и переночевала, и с утра ее забрали домой".

Перешедшего в Нарву Рыжика кто-то покормил, и он уснул под деревом. В тот же день собаку забрали в приют.

"Он прошел по пешеходному переходу с Парусинки. Здесь его подобрали работники Narva Kassituba, а я уже помогла найти нового хозяина в Таллинне", - рассказала Екатерина Платонова.

Пса взял к себе известный таллиннский художник Валерий Лаур. Хозяин назвал его Семеном.