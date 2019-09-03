Ср, 4.09.2019
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  • Во время урагана "Дориан" девушка приютила у себя 97 собак. Она включала им музыку и мультики

Во время урагана "Дориан" девушка приютила у себя 97 собак. Она включала им музыку и мультики

ФОТО: AFP/REUTERS/EPA/SCANPIX

Прекрасная история о любви человека к братьям меньшим пришла с Багамских островов, пострадавших от урагана "Дориан". Спасая их от непогоды, местная жительница Нассау Шелла Филлипс приютила у себя дома 97 собак!

"Это безумие, которое тянется с прошлой ночи. [Собаки] какают и писают без остановки. По крайней мере, они не трогают мою кровать - никто не посмел туда запрыгнуть", - написала она пост в социальной сети Facebook.

Девушка проявила максимальную заботу о животных - чтобы собакам не было так страшно, она включала им музыку и показывала мультфильмы. По крайней мере, пока было электричество. 

"Не представляю, как собаки или другие животные могли выжить, оставшись снаружи. Всем сердцем за них переживаю", - призналась Филлипс.

Девушка добавила, что пришествие урагана "Дориан" совпало с четырехлетием ее кампании по спасению бездомных собак The Voiceless Dogs of Nassau. По ее словам, за это время она помогла около тысяче животных.

Видео: Ураган "Дориан" бушует на Багамских островах

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