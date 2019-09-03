Во время урагана "Дориан" девушка приютила у себя 97 собак. Она включала им музыку и мультики

"Это безумие, которое тянется с прошлой ночи. [Собаки] какают и писают без остановки. По крайней мере, они не трогают мою кровать - никто не посмел туда запрыгнуть", - написала она пост в социальной сети Facebook.

Девушка проявила максимальную заботу о животных - чтобы собакам не было так страшно, она включала им музыку и показывала мультфильмы. По крайней мере, пока было электричество.

"Не представляю, как собаки или другие животные могли выжить, оставшись снаружи. Всем сердцем за них переживаю", - призналась Филлипс.

Девушка добавила, что пришествие урагана "Дориан" совпало с четырехлетием ее кампании по спасению бездомных собак The Voiceless Dogs of Nassau. По ее словам, за это время она помогла около тысяче животных.