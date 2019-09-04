Президент Литвы считает недостаточными средства НАТО для обороны балтийских стран

После встречи с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом президент отметил, что дислоцированный в Литве в позапрошлом году международный батальон союзников является хорошим средством сдерживания России, однако этого недостаточно, чтобы защититься от возможного нападения Москвы.

"Мы достигли высокого уровня сдерживания, но в оборонной сфере нам следует сделать гораздо больше", - сказал журналистам Науседа на совместном брифинге по итогам встречи в штаб-квартире НАТО.

"Мы очень рады принимать батальон сил передового базирования НАТО в Литве, однако этого недостаточно", - добавил он.

По словам президента, угрозу безопасности Литвы представляет большая концентрация российских военных в Калининградской области.

Сейчас балтийские страны стремятся получить дополнительные гарантии воздушной обороны, чтобы в случае конфликта несущие дежурство в небе Балтии истребители выполняли и оборонные задачи, а союзники чаще присылали на учения наземные системы противовоздушной обороны (ПВО).

Литва, Латвия и Эстония также пытаются убедить союзников укрепить дислоцированные в 2017 году международные батальоны средствами ПВО и морской обороны.

Кроме того, они просят о вкладе союзников в то, чтобы в случае конфликта балтийские страны не были отделены от оставшейся территории НАТО, если россияне займут коридор в Сувалках и получат контроль над Балтийским морем. Литва стремится к созданию более детальных оборонных планов НАТО.

Столтенберг утверждает, что за последние несколько лет альянс значительно усилил свое присутствие в регионе Балтийского моря и "мы постоянно обсуждаем возможности сделать больше".