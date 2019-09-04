СМИ: Ксения Собчак и Константин Богомолов станут родителями

В последнее время как в прессе, так и в социальных сетях активно обсуждаются слухи о грядущей свадьбе Ксении и Константина, а также о беременности Собчак. Причем она сама подливает масла в огонь своими публикациями в Instagram. Так, недавно теледива опубликовала видео, на котором позирует на балконе в длинном платье. При этом замедленная съемка дала возможность поклонникам отчетливо рассмотреть ее округлившийся животик.

"Ловлю счастье", - коротко, но многозначительно подписала Ксения эти кадры, которые многие сочли очередным доказательством того, что она ждет ребенка.

Напомним, не так давно Собчак и Богомолов вместе побывали на премьере нового фильма Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде", которая состоялась в Москве. После этого выхода в свет скандально известный блогер Лена Миро сообщила, что Собчак ждет ребенка.

Галерея: Российская телеведущая Ксения Собчак

Кроме того, ранее в российских СМИ появилась информация о том, что 13 сентября пара сыграет свадьбу.

Многие пользователи Сети, сопоставив эту информацию, поспешили сделать вывод, что скорое бракосочетание напрямую связано с беременностью Собчак. И не исключено, что они оказались правы.

Сами влюбленные никак не комментируют никакие слухи о своей личной жизни, однако

Телеграм-канал Dark Cosmo (без ссылки, правда, на источник информации) 4 сентября сообщил: Ксения Собчак и Константин Богомолов действительно готовятся стать родителями.

Ждать откровенностей на тему беременности от самой будущей мамы - если эта информация, конечно, верна, - не стоит. В 2016 году о том, что она ждет ребенка от своего супруга Максима Виторгана (с которым они развелись в июне этого года), все узнали только тогда, когда большой живот уже было не скрыть.

В ноябре сыну Ксении и Максима Платону исполнится три года. Сейчас малыш часто путешествует вместе с мамой, и она периодически публикует трогательные видео с сыном и рассказывает о том, каких успехов он достиг.