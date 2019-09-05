Буров утвержден председателем правления Рижского свободного порта

Председателем правления Рижского свободного порта (РСП) утвержден председатель Рижской думы Олег Буров ("Честь служить Риге", ЧСР), сообщили агентству LETA в управлении РСП.
Буров сегодня на заседании правления порта был утвержден в должности подавляющим большинством голосов.
"Рижский порт является неотъемлемой частью Риги уже с момента основания города и одной из основ его экономики. Наша задача - управлять портом так, чтобы он обеспечивал по возможности большую социальную и финансовую пользу городу, его жителям и всей стране в целом, при этом строго соблюдая экологические требования. Под моим руководством мы продолжим в порту уделять внимание хозяйственным вопросам и начатым проектам по развитию его инфраструктуры, заботясь о том, чтобы развитие порта происходило синхронно и в контексте развития столицы", - подчеркнул Буров.
Рижскую думу в правлении РСП представляет Буров, депутат фракции "Согласия" Сандрис Бергманис, депутат "Фракции независимых депутатов" Вадим Баранник и депутат "Согласия" Михаил Каменецкий.
Представителем Министерства финансов в правлении Рижского порта является Байба Бане, Министерства сообщения - Джинета Иннуса, Министерства экономики - Павел Ребенок, Министерства окружающей среды и регионального развития - депутат Рижской думы Виестурс Зепс ("Для развития/За!").
Ранее в течение многих лет правление РСП возглавлял бывший вице-мэр столицы Андрис Америкс (ЧСР), который после избрания в Европарламент с 1 августа оставил пост. Вместе с ним полномочия члена правления порта сложил и бывший мэр Риги Нил Ушаков ("Согласие"), также избранный в Европарламент.