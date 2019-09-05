Буров утвержден председателем правления Рижского свободного порта

"Рижский порт является неотъемлемой частью Риги уже с момента основания города и одной из основ его экономики. Наша задача - управлять портом так, чтобы он обеспечивал по возможности большую социальную и финансовую пользу городу, его жителям и всей стране в целом, при этом строго соблюдая экологические требования. Под моим руководством мы продолжим в порту уделять внимание хозяйственным вопросам и начатым проектам по развитию его инфраструктуры, заботясь о том, чтобы развитие порта происходило синхронно и в контексте развития столицы", - подчеркнул Буров.