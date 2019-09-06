На портрет экс-президента Вейониса потратят 12 000 евро

На создание портрета бывшего президента страны Раймонда Вейониса в следующем году планируется потратить 12 000 евро, следует из информационного сообщения Минфина о фискальном пространстве и расходах на приоритетные меры в госбюджете 2020 года и бюджетных рамках на 2020-2022 годы.
В приложении к информационному сообщению Минфина указано, что в общей сложности канцелярии президента в 2020 году планируется выделить 724 240 евро.
Большую часть этой суммы - 474 040 евро - планируется потратить на повышение зарплат работников канцелярии президента.
Кроме того, на обеспечение внешнеполитической деятельности президента планируется выделить 70 000 евро, на роспись потолка Праздничного зала Рижского замка - 60 500 евро, а на приобретение шифровального оборудования - 23 200 евро.
Также на разработку нового веб-сайта канцелярии планируется потратить 36 000 евро, а на создание портрета Вейониса - 12 000 евро.