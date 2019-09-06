На портрет экс-президента Вейониса потратят 12 000 евро

На создание портрета бывшего президента страны Раймонда Вейониса в следующем году планируется потратить 12 000 евро, следует из информационного сообщения Минфина о фискальном пространстве и расходах на приоритетные меры в госбюджете 2020 года и бюджетных рамках на 2020-2022 годы.