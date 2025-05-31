Суд вынес решение по спорам акционера с Preiļu siers

Судебным решением от 26 мая суд отклонил иск акционера, который требовал обязать Preiļu siers предоставить ему информацию относительно увеличения основного капитала предприятия. А уже 27 мая последовало еще одно судебное постановление, которым отклонено требование признать недействительными решения собрания акционеров о повышении основного капитала и соответствующих изменениях в уставе.

Изначально акционер подавал один иск, однако 13 мая суд принял решение разделить его на отдельные дела, поскольку каждая часть иска рассматривалась по собственной процедуре, предполагающей различный порядок рассмотрения и обжалования.

Истец, один из акционеров Preiļu siers, обратился в суд с требованием признать недействительными решения внеочередного собрания акционеров, состоявшегося 5 декабря 2024 года. Тогда было решено увеличить основной капитал предприятия, направив нераспределенную прибыль не на выплату дивидендов, а на эмиссию новых акций.

Суд пришел к выводу, что данное решение собрания не соответствует личным интересам акционера в получении дивидендов, однако полностью отвечает положениям законодательства. Поэтому, по мнению суда, нет оснований удовлетворить предъявленные требования.