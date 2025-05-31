Суд вынес решение по спорам акционера с Preiļu siers

Экономический суд Латвии (ELT) отклонил две иска акционера AS Preiļu siers Марека Сейлиса, направленные против компании в связи с решением прошлогоднего внеочередного собрания акционеров о внесении изменений в устав и увеличении основного капитала предприятия, - об этом агентству LETA сообщили в суде.
Судебным решением от 26 мая суд отклонил иск акционера, который требовал обязать Preiļu siers предоставить ему информацию относительно увеличения основного капитала предприятия. А уже 27 мая последовало еще одно судебное постановление, которым отклонено требование признать недействительными решения собрания акционеров о повышении основного капитала и соответствующих изменениях в уставе.
Изначально акционер подавал один иск, однако 13 мая суд принял решение разделить его на отдельные дела, поскольку каждая часть иска рассматривалась по собственной процедуре, предполагающей различный порядок рассмотрения и обжалования.
Истец, один из акционеров Preiļu siers, обратился в суд с требованием признать недействительными решения внеочередного собрания акционеров, состоявшегося 5 декабря 2024 года. Тогда было решено увеличить основной капитал предприятия, направив нераспределенную прибыль не на выплату дивидендов, а на эмиссию новых акций.
Суд пришел к выводу, что данное решение собрания не соответствует личным интересам акционера в получении дивидендов, однако полностью отвечает положениям законодательства. Поэтому, по мнению суда, нет оснований удовлетворить предъявленные требования.
Отклоняя иск о предоставлении информации, суд констатировал, что истец не соблюдал установленный законом порядок запроса информации и решения споров до обращения в суд. Кроме того, акционер запрашивал информацию общего характера, не относящуюся непосредственно к конкретному механизму увеличения основного капитала, либо информацию, уже изложенную в законе или вовсе не находящуюся в распоряжении компании.
Решения суда пока не вступили в законную силу и могут быть обжалованы.
Ранее сообщалось, что основной капитал Preiļu siers был удвоен и увеличен на 5,146 миллиона евро, достигнув 10 291 798 евро, согласно данным, опубликованным на портале Firmas.lv. Номинальная стоимость одной акции составляет один евро.
Крупнейшими акционерами предприятия являются Язеп Шнепстс (23,66%), Сабина Шнепсте (5,26%), сам Сейлис (4,89%), крестьянское хозяйство Līdumi из волости Айзкалне (3,82%), Эдгар Шнепстс (3,42%), Арвид Шнепстс (2,92%), Рудолф Шнепстс (2,33%) и Эстере Шнепсте (2,33%). Всего у компании 636 акционеров.
В 2023 году оборот компании Preiļu siers составил 78,006 миллионов евро, что на 0,3% больше, чем годом ранее, однако ее прибыль существенно снизилась и составила всего 120 190 евро. Данные за прошлый год пока не обнародованы.
AS Preiļu siers было зарегистрировано в 1991 году. Уставный капитал компании сейчас составляет 10 291 798 евро.
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