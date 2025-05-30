Россия по-прежнему задерживает выплату пенсий своим пенсионерам в Латвии

МИД отметил, что Россия произвела выплаты военных пенсий в соответствии с межгосударственным соглашением, и финансирование было перечислено на полгода вперед. Однако в полном объеме не поступили ни необходимые средства, ни списки лиц, которым должны быть выплачены социальные пенсии и пособия за первый квартал 2025 года.

По словам Эглите, Россия перечислила лишь небольшую часть - 21 369 евро - из общей суммы в 3,5 миллиона евро, необходимой для пенсий за первый квартал. Эти средства предназначены всего для девяти человек из около 9000 пенсионеров.

В мае истекает срок, к которому Россия должна перечислить финансирование за второй квартал 2025 года, однако и этот платеж пока не был осуществлен, отметили в МИД.

В министерстве подчеркивают, что переводы, связанные с выплатой пенсий, не подпадают под ограничения санкционного режима - на такие платежи действуют исключения при наличии соответствующих разрешений от Бюро по контролю за иностранными активами.

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