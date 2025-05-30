Россия по-прежнему задерживает выплату пенсий своим пенсионерам в Латвии

Необходимое финансирование для выплаты пенсий и пособий из России до сих пор не поступило в полном объеме, подчеркнула в разговоре с агентством LETA пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Диана Эглите.
МИД отметил, что Россия произвела выплаты военных пенсий в соответствии с межгосударственным соглашением, и финансирование было перечислено на полгода вперед. Однако в полном объеме не поступили ни необходимые средства, ни списки лиц, которым должны быть выплачены социальные пенсии и пособия за первый квартал 2025 года.
По словам Эглите, Россия перечислила лишь небольшую часть - 21 369 евро - из общей суммы в 3,5 миллиона евро, необходимой для пенсий за первый квартал. Эти средства предназначены всего для девяти человек из около 9000 пенсионеров.
В мае истекает срок, к которому Россия должна перечислить финансирование за второй квартал 2025 года, однако и этот платеж пока не был осуществлен, отметили в МИД.
В министерстве подчеркивают, что переводы, связанные с выплатой пенсий, не подпадают под ограничения санкционного режима - на такие платежи действуют исключения при наличии соответствующих разрешений от Бюро по контролю за иностранными активами.
"С латвийской стороны не существует никаких препятствий для получения переводов из России и выплаты пенсий и пособий. То, что причина задержки платежей кроется именно на российской стороне и не связана с санкциями, введенными против России за ее агрессию в Украине, подтверждается частичным переводом, осуществленным в апреле. Из него были произведены выплаты девяти лицам, указанным российской стороной", - подчеркнула Эглите.
По словам МИД, для решения сложившейся ситуации министерство совместно с Министерством благосостояния и Государственным агентством социального страхования (VSAA) с 14 марта ведет переговоры с российской стороной, в том числе был запрошен официальный ответ с объяснением причин задержки платежей.
Также в VSAA агентству LETA подтвердили, что новая информация от российской стороны пока не поступила.
Как сообщалось ранее, согласно обязательствам российской стороны, финансирование для выплат пенсий за первый квартал должно было быть переведено уже в феврале.
В 2023 году в аналогичной ситуации Россия предоставила список получателей пенсий, однако задержала перевод необходимых для выплат средств.
В случаях, когда задержка выплаты российских пенсий создала пенсионерам проблемы с оплатой неотложных нужд повседневной жизни, Министерство благосостояния призывает обращаться за помощью в социальные службы по месту жительства.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!