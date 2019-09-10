Вт, 10.09.2019
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Наряд дня: откровенный сексапил беременной звезды plus size - там юбки просто нет!
Фото

ФОТО: EPA/Scanpix

Одна из самых известных в мире моделей plus size Эшли Грэм, которая в скором времени станет мамой, не считает, что беременность может стать помехой в работе или препятствием для посещения шумных вечеринок. Более того, изменения в теле для нее - не повод отказываться от самых откровенных нарядов.

Именно в одном из таких смелых платьев Эшли появилась на традиционной  вечеринке Harper’s Bazaar Icons - одной из первых в рамках Недели моды Нью-Йорке.

Будущая мамочка с аппетитными формами блистала в черном платье с прозрачной юбкой, украшенной по низу перьями. Да что там - можно считать, что юбки на ней и не было.

Пикантный образ пышнотелой красотки дополнили открытые босоножки на  каблуке и эффектные украшения, в том числе ободок на волосах

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

Больше фото смотрите в нашей галерее!

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Галерея: Модель Эшли Грэм в Майами

Галерея: Эшли Грэм в пикантной фотосессии

Галерея: Модель plus size Эшли Грэм

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