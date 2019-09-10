Наряд дня: откровенный сексапил беременной звезды plus size - там юбки просто нет!

Одна из самых известных в мире моделей plus size Эшли Грэм, которая в скором времени станет мамой, не считает, что беременность может стать помехой в работе или препятствием для посещения шумных вечеринок. Более того, изменения в теле для нее - не повод отказываться от самых откровенных нарядов.