Наряд дня: откровенный сексапил беременной звезды plus size - там юбки просто нет!
Одна из самых известных в мире моделей plus size Эшли Грэм, которая в скором времени станет мамой, не считает, что беременность может стать помехой в работе или препятствием для посещения шумных вечеринок. Более того, изменения в теле для нее - не повод отказываться от самых откровенных нарядов.
Именно в одном из таких смелых платьев Эшли появилась на традиционной вечеринке Harper’s Bazaar Icons - одной из первых в рамках Недели моды Нью-Йорке.
Будущая мамочка с аппетитными формами блистала в черном платье с прозрачной юбкой, украшенной по низу перьями. Да что там - можно считать, что юбки на ней и не было.
Пикантный образ пышнотелой красотки дополнили открытые босоножки на каблуке и эффектные украшения, в том числе ободок на волосах
Больше фото смотрите в нашей галерее!
Галерея: Модель Эшли Грэм в Майами
Галерея: Эшли Грэм в пикантной фотосессии
Галерея: Модель plus size Эшли Грэм