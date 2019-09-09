Ученые обнаружили под Европой древний континент

Ученые воссоздали историю появившегося около 250 миллионов лет назад материка - Большая Адрия откололась от суперконтинента Гондвана. Сначала континент смещался к северу на несколько сантиметров в год, разворачиваясь против часовой стрелки.

Спустя около 130-150 миллионов лет Большая Адрия столкнулась с северной частью нынешней Европы, которая раньше была краем суперконтинента Лавразии. В результате континент раскололся и ушел под Европу, лишь некоторые его части остались на поверхности. Сейчас эти фрагменты можно наблюдать на территории от Испании до Ирана.