Вт, 10.09.2019
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Ученые обнаружили под Европой древний континент

Большая Адрия раскололась и погрузилась под Европу и лишь отдельные фрагменты остались на поверхности. Сейчас их можно наблюдать на территории от Испании до Ирана.

ФОТО: Tomas Griger / PantherMedia / Tomas Griger

Геологи выявили причину появления и исчезновения материка древнего материка Большая Адрия. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на исследование в журнале Science. 

Ученые воссоздали историю появившегося около 250 миллионов лет назад материка - Большая Адрия откололась от суперконтинента Гондвана. Сначала континент смещался к северу на несколько сантиметров в год, разворачиваясь против часовой стрелки.

Спустя около 130-150 миллионов лет Большая Адрия столкнулась с северной частью нынешней Европы, которая раньше была краем суперконтинента Лавразии. В результате континент раскололся и ушел под Европу, лишь некоторые его части остались на поверхности.  Сейчас эти фрагменты можно наблюдать на территории от Испании до Ирана.

Ученые потратили более 10 лет на исследование, поскольку им требовались разрешения от десятков разных стран на проведение работ. Кроме того, ученые называют средиземноморский регион "геологическим беспорядком", поскольку все оставшиеся после столкновения фрагменты сломаны. 

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