Анна Седокова ответила супруге Яниса Тиммы: "Он гордость страны, своей команды и моя гордость"

Судя по тексту, который размещен в сторис у Анны и правда могут быть отношения с Янисом.

"Сложный день. Столько грязи в прессе. Мы в топе новостей. Комментировать не считала нужным, пока не позвонили и не заплакали родители", - написала Седокова.

Она намекнула, что не стоит верить всему, что публикуется в прессе и некоторыми людьми управляет лишь алчность и желание заполучить денег побольше.

"Я прошу вас не верить в этот бред. Янис самый добрый и порядочный человек, которого я встречала. Он — гордость страны, гордость команды и моя гордость", - написала она в сторис.

Анна отметила, что подписчики еще успеют осудить героев этой истории и узнать, что происходит на самом деле. Она также подчеркнула, что стоит слушать ее песни, там есть все ответы на вопросы. Кроме того, скоро у это истории будет неожиданный поворот.

Вероятно, что этот ответ был реакцией на гневное послание супруги Тиммы Саны.

Напомним, 5 сентября, латвийский баскетболист Янис Тимма, играющий в российском клубе "Химки", публично объявил о разводе с мамой своего сына Кристиана - Саной. Спортсмен отметил, что расставание произошло уже полгода назад. Экс-супруга в Instagram опубликовала подтверждение слухов об измене супруга, но почти сразу их удалила.

У певицы уже есть трое детей: первый ребенок – дочка Алина от футболиста "Динамо" Валентина Белькевича, вторая дочь Моника от бизнесмена Максима Чернявского и сын Гектор от предпринимателя Артема Комарова.