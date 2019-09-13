Вс, 15.09.2019
Наказание - это не месть, а последняя возможность для преступника вернуться в общество. Карлис Араис, продюсер проекта TVNET "Невидимое в тюрьме"

Медики: правительство ведет себя безответственно и преступно

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Председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) Валдис Керис

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Действия правительства, которое выделило на повышение зарплат медицинских работников в будущем году не обещанные 120 млн евро, а 50 млн, безответственны, непрофессиональны и в известной мере преступны, заявил агентству LETA председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) Валдис Керис.

По его словам, Латвии до среднего показателя ЕС не хватает примерно 700 врачей и 7000 медсестер, что привело к тому, что в стране примерно на 7500 предотвращаемых смертей больше, чем в среднем по ЕС.

"В этой ситуации противоправные действия правительства, которое проигнорировало гарантии, предусмотренные в законе о финансировании здравоохранения, вызовут тяжелые и необратимые последствия, а также подорвут доверие к государству со стороны и медиков, и населения", - сказал Керис.

Как показывают опросы населения, более 70% жителей Латвии считают, что на медицину нужно выделять дополнительные средства. Тем самым правительство игнорирует не только рекомендации международных партнеров, но и нужды собственных жителей.

LVSADA обратится к Сейму как к "последнему бастиону надежды", чтобы призвать депутатов отстоять их собственное обещание, внесенное в закон, об увеличении зарплат всех медработников на 20%.

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