Медики: правительство ведет себя безответственно и преступно

По его словам, Латвии до среднего показателя ЕС не хватает примерно 700 врачей и 7000 медсестер, что привело к тому, что в стране примерно на 7500 предотвращаемых смертей больше, чем в среднем по ЕС.

"В этой ситуации противоправные действия правительства, которое проигнорировало гарантии, предусмотренные в законе о финансировании здравоохранения, вызовут тяжелые и необратимые последствия, а также подорвут доверие к государству со стороны и медиков, и населения", - сказал Керис.

Как показывают опросы населения, более 70% жителей Латвии считают, что на медицину нужно выделять дополнительные средства. Тем самым правительство игнорирует не только рекомендации международных партнеров, но и нужды собственных жителей.