Медики: правительство ведет себя безответственно и преступно

Действия правительства, которое выделило на повышение зарплат медицинских работников в будущем году не обещанные 120 млн евро, а 50 млн, безответственны, непрофессиональны и в известной мере преступны, заявил агентству LETA председатель Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) Валдис Керис.
По его словам, Латвии до среднего показателя ЕС не хватает примерно 700 врачей и 7000 медсестер, что привело к тому, что в стране примерно на 7500 предотвращаемых смертей больше, чем в среднем по ЕС.
"В этой ситуации противоправные действия правительства, которое проигнорировало гарантии, предусмотренные в законе о финансировании здравоохранения, вызовут тяжелые и необратимые последствия, а также подорвут доверие к государству со стороны и медиков, и населения", - сказал Керис.
Как показывают опросы населения, более 70% жителей Латвии считают, что на медицину нужно выделять дополнительные средства. Тем самым правительство игнорирует не только рекомендации международных партнеров, но и нужды собственных жителей.
LVSADA обратится к Сейму как к "последнему бастиону надежды", чтобы призвать депутатов отстоять их собственное обещание, внесенное в закон, об увеличении зарплат всех медработников на 20%.