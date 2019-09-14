Отравление в Сигулде: в больницу поступили уже десять детей, состояние троих - тяжелое

В общей сложности в Детскую клиническую университетскую больницу поступило десять детей из дошкольных учреждений Сигулды, трое из них до сих пор находятся в тяжелом состоянии, сообщила агентству LETA представитель больницы Вита Штейна.
Как сообщалось ранее, на прошлых выходных и в понедельник в Детскую клиническую больницу поступили пять детей в возрасте от трех до шести лет с острой кишечной инфекцией, состояние трех детей было очень тяжелым. В свою очередь в пятницу были госпитализированы еще два ребенка с подозрением на заражение микроорганизмом "E.Coli" или кишечной палочкой.
По словам Штейны, в общей сложности на данный момент помощь потребовалась десяти детям, однако кишечная палочка на данный момент была подтверждена только у троих. Сейчас медики воздерживаются от утверждения, что другие дети также заражены бактерией "E.Coli". Ситуация должна проясниться на следующей неделе.
Штейна сообщила, что двое детей уже отправились домой, трое - сдают анализы, двое - лечатся в инфекционном отделении, а трое находятся в тяжелом, но стабильном состоянии в реанимации.
Также она сообщила, что ночь в больнице прошла спокойно, и новых пациентов в похожими симптомами не поступало.
Как сообщалось ранее, с тяжелым отравлением в период с 5 по 11 сентября были госпитализированы по крайней мере пять воспитанников сигулдских детских садов: три ребенка из разных групп детсада Saulīte, один ребенок из детского сада Pīlādzītis и один из детсада Ieviņā.
В Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) сообщили, что питание во всех трех учреждениях обеспечивает одно и то же предприятие. По данным агентства LETA, это Baltic Restaurants Latvia.
Как пояснили в PVD, заболевание вызвал микроорганизм "E. Coli", которым человек может инфицироваться, употребляя в пищу недостаточно термически обработанную пищу животного происхождения, немытые фрукты и овощи, а также не соблюдая требования гигиены, поэтому PVD проводит тщательную проверку.
Компания Baltic Restaurants обеспечивает питанием почти все учреждения образования Сигулды. Член правления предприятия Анита Глейзде сообщила агентству LETA, что в настоящее время работники Baltic Restaurants сотрудничают с представителями PVD и инфекционистами, чтобы выяснить источники заражения.