Вс, 15.09.2019
Выступление Shortparis выглядело так, как будто владыка на небе прикола ради скрестил Мерлина Мэнсона, Иена Кёртиса и Глеба Самойлова в один единый организм, чтобы посмотреть, что получиться. Илья Козин, журналист TVNET
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Стиль Бриллиантового бала, или Сногсшибательные наряды звезд на вечеринке Рианны
Декольте, разрезы, мини и полная прозрачность...

ФОТО: AFP/SCANPIX

Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп Рианна уже в пятый раз устроила Бриллиантовый бал (Diamond Ball), все вырученные средства от которого направляются на благотворительность.

Сама Рианна появилась на вечеринке в черном бархатном платье Givenchy с эффектным белым низом и белых лодочках собственного бренда Fenty. Удачно дополнили образ звезды украшения из жемчуга.

Ставшее уже традиционным благотворительное мероприятие было приурочено к завершению Недели моды в Нью-Йорке, в рамках которой Рианна презентовала свою коллекцию нижнего белья Savage X Fenty.

Бриллиантовый бал собрал, как обычно, множество звездных гостей. Смотрите, в каких сказочно красивых платьях они блистали!

Певица Рианна - черная русалка

ФОТО: EPA/Scanpix

Французская модель Синди Бруна - драгоценный изумруд

ФОТО: EPA/Scanpix

Супермодель Карли Клосс - повелительница ночи

ФОТО: AFP/SCANPIX

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ФОТО: EPA/Scanpix

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ФОТО: EPA/Scanpix

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ФОТО: AFP/SCANPIX

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ФОТО: AFP/SCANPIX

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