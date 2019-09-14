Стиль Бриллиантового бала, или Сногсшибательные наряды звезд на вечеринке Рианны
Барбадосская певица, актриса, музыкальный продюсер, модный дизайнер и филантроп Рианна уже в пятый раз устроила Бриллиантовый бал (Diamond Ball), все вырученные средства от которого направляются на благотворительность.
Сама Рианна появилась на вечеринке в черном бархатном платье Givenchy с эффектным белым низом и белых лодочках собственного бренда Fenty. Удачно дополнили образ звезды украшения из жемчуга.
Ставшее уже традиционным благотворительное мероприятие было приурочено к завершению Недели моды в Нью-Йорке, в рамках которой Рианна презентовала свою коллекцию нижнего белья Savage X Fenty.
Бриллиантовый бал собрал, как обычно, множество звездных гостей. Смотрите, в каких сказочно красивых платьях они блистали!
Певица Рианна - черная русалка
Французская модель Синди Бруна - драгоценный изумруд
Супермодель Карли Клосс - повелительница ночи
Хип-хоп-исполнительница Карди Би - нежный зефир
Австралийская топ-модель Шанина Шейк - хрупкая снежинка
Певица Нормани Кордей - элегантная искусительница
Американская топ-модель Девон Виндзор - цветочная девочка
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