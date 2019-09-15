ЧП в детсадах Сигулды: за 12 часов в больницу поступили еще четыре ребенка

Как рассказала представитель больницы Вита Штейна, двое из этих детей после сдачи анализов отправились домой, так как их состояние здоровье было относительно хорошим. В свою очередь два ребенка оставлены в больнице для наблюдения, чтобы через 24 часа понять, может ребенок ехать домой, или ему все-таки нужно остаться в лечебном учреждении.

Штейна проинформировала, что всего в больницу попали 14 детей, у троих из которых уже подтверждена вызывающая инфекцию бактерия, однако подозрения по поводу еще 11 не подтвердились.

Представитель больницы добавила, что состояние всех находящихся в больнице детей, в том числе и трех тяжело заболевших, стабильное.

Как сообщалось ранее, на прошлых выходных и в понедельник в Детскую клиническую больницу поступили пять детей в возрасте от трех до шести лет с острой кишечной инфекцией, состояние трех детей было очень тяжелым. В свою очередь в пятницу были госпитализированы еще два ребенка с подозрением на заражение микроорганизмом "E.Coli" или кишечной палочкой.

По словам Штейны, в общей сложности до этого помощь потребовалась десяти детям, однако кишечная палочка на данный момент была подтверждена только у троих. Сейчас медики воздерживаются от утверждения, что другие дети также заражены бактерией "E.Coli". Ситуация должна проясниться на следующей неделе.

Как сообщалось ранее, с тяжелым отравлением в период с 5 по 11 сентября были госпитализированы по крайней мере пять воспитанников сигулдских детских садов: три ребенка из разных групп детсада Saulīte, один ребенок из детского сада Pīlādzītis и один из детсада Ieviņā.

В Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) сообщили, что питание во всех трех учреждениях обеспечивает одно и то же предприятие. По данным агентства LETA, это Baltic Restaurants Latvia.

Как пояснили в PVD, заболевание вызвал микроорганизм "E. Coli", которым человек может инфицироваться, употребляя в пищу недостаточно термически обработанную пищу животного происхождения, немытые фрукты и овощи, а также не соблюдая требования гигиены, поэтому PVD проводит тщательную проверку.