ЧП в детсадах Сигулды: за 12 часов в больницу поступили еще четыре ребенка

В течение 12 часов в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) поступили еще четыре ребенка из Сигулды с подозрениями на инфицирование микроорганизмом "E.Coli" или кишечной палочкой, сообщает агентство LETA.
Как рассказала представитель больницы Вита Штейна, двое из этих детей после сдачи анализов отправились домой, так как их состояние здоровье было относительно хорошим. В свою очередь два ребенка оставлены в больнице для наблюдения, чтобы через 24 часа понять, может ребенок ехать домой, или ему все-таки нужно остаться в лечебном учреждении.
Штейна проинформировала, что всего в больницу попали 14 детей, у троих из которых уже подтверждена вызывающая инфекцию бактерия, однако подозрения по поводу еще 11 не подтвердились.
Представитель больницы добавила, что состояние всех находящихся в больнице детей, в том числе и трех тяжело заболевших, стабильное.
Как сообщалось ранее, на прошлых выходных и в понедельник в Детскую клиническую больницу поступили пять детей в возрасте от трех до шести лет с острой кишечной инфекцией, состояние трех детей было очень тяжелым. В свою очередь в пятницу были госпитализированы еще два ребенка с подозрением на заражение микроорганизмом "E.Coli" или кишечной палочкой.
По словам Штейны, в общей сложности до этого помощь потребовалась десяти детям, однако кишечная палочка на данный момент была подтверждена только у троих. Сейчас медики воздерживаются от утверждения, что другие дети также заражены бактерией "E.Coli". Ситуация должна проясниться на следующей неделе.
Как сообщалось ранее, с тяжелым отравлением в период с 5 по 11 сентября были госпитализированы по крайней мере пять воспитанников сигулдских детских садов: три ребенка из разных групп детсада Saulīte, один ребенок из детского сада Pīlādzītis и один из детсада Ieviņā.
В Продовольственно-ветеринарной службе (PVD) сообщили, что питание во всех трех учреждениях обеспечивает одно и то же предприятие. По данным агентства LETA, это Baltic Restaurants Latvia.
Как пояснили в PVD, заболевание вызвал микроорганизм "E. Coli", которым человек может инфицироваться, употребляя в пищу недостаточно термически обработанную пищу животного происхождения, немытые фрукты и овощи, а также не соблюдая требования гигиены, поэтому PVD проводит тщательную проверку.
Компания Baltic Restaurants обеспечивает питанием почти все учреждения образования Сигулды. Член правления предприятия Анита Глейзде сообщила агентству LETA, что в настоящее время работники Baltic Restaurants сотрудничают с представителями PVD и инфекционистами, чтобы выяснить источники заражения.