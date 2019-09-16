Вт, 17.09.2019
Я считаю, что семья мешает. Кормье, например, свою семью с собой берёт. Последнюю неделю, когда он гоняет вес, всё время семья рядом. Ему это помогает - мне мешает. Я считаю, что моя семья должна быть подальше от этого. Хабиб Нурмагомедов, дагестанский боец

"Пусть говорят" анонсировали выпуск, посвященный Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

ФОТО: https://www.instagram.com/a_zavorotnyuk/

16 сентября на Первом канале выйдет выпуск программы "Пусть говорят", посвященный актрисе Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт телеканала. 

"Откуда появились слухи о страшной болезни? Правда ли, что исполнительница роли прекрасной няни борется с тем же недугом, от которого умерла Жанна Фриске? В студии "Пусть говорят" - друзья, коллеги и соседи Анастасии Заворотнюк", - говорится в тизере передачи. 

Сообщается, что выпуск выйдет в эфир в 19:45 по московскому времени. 

Ранее СМИ сообщили о том, что актриса впала в глубокую кому, также есть информация о срочном приезде супруга и матери Заворотнюк в больницу. Директор артистки сказал СМИ, что ему запрещено комментировать любые новости о состоянии Анастасии. 

Напомним, СМИ подозревают у Анастасии Заворотнюк онкологию. 13 сентября в прессе появилась информация о госпитализации Заворотнюк. Позже было отмечено, что у актрисы начался отек мозга. Анастасия была введена в медикаментозную кому. Друзья актрисы не подтверждают слухи о раке, но не исключают "большую проблему". Кроме того, директор Заворотнюк отрицал госпитализацию и анонсировал большое интервью артистки, которое должно состояться в сентябре на одном из федеральных каналов. 

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