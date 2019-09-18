Фото: В Латвии открылась первая гостиница бренда Hilton

В среду, 18 сентября, в Старой Риге официально была открыта первая гостиница бренда Hilton в Латвии. Она находится на улице Грециниеку, 25.
В создание гостиницы Hilton Garden Inn Riga Old Town было инвестировано 13,5 миллионов евро.
Управляющая гостиницей компания Apex Alliance Hotel Management обещает привести в Ригу и другие новые сети международных гостиниц.
Гостиница Hilton Garden Inn Riga Old Town предложит 100 благоустроенных номеров, помещения для конференций, фитнес-центр и концептуальный ресторан Beef Room.
В отличие от других гостиниц, в Hilton Garden Inn Riga Old Town каждый номер - особенный. Помимо этого, в них нет классических мини-баров - вместо этого для всех посетителей на первом этаже работает круглосуточный магазин с широким выбором местных закусок.
Галерея: Hilton Garden Inn Riga Old Town