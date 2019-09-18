Ср, 18.09.2019
В нашей стране, если ты решил заниматься футболом и ставишь себе цель играть в чемпионате Латвии, то тебе не за чем этим заниматься. Уехать из Латвии - должно быть целью любого местного футболиста. Виталий Ягодинский, защитник команды RFS

Фото: В Латвии открылась первая гостиница бренда Hilton

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ФОТО: Publicitātes foto

В среду, 18 сентября, в Старой Риге официально была открыта первая гостиница бренда Hilton в Латвии. Она находится на улице Грециниеку, 25.

В создание гостиницы Hilton Garden Inn Riga Old Town было инвестировано 13,5 миллионов евро.

Управляющая гостиницей компания Apex Alliance Hotel Management обещает привести в Ригу и другие новые сети международных гостиниц.

Гостиница Hilton Garden Inn Riga Old Town предложит 100 благоустроенных номеров, помещения для конференций, фитнес-центр и концептуальный ресторан Beef Room.

ФОТО: Publicitātes foto

В отличие от других гостиниц, в Hilton Garden Inn Riga Old Town каждый номер - особенный. Помимо этого, в них нет классических мини-баров - вместо этого для всех посетителей на первом этаже работает круглосуточный магазин с широким выбором местных закусок.

Галерея: Hilton Garden Inn Riga Old Town 

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