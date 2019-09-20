Просмотр "Американского пирога" и разговоры об ориентации: в рижской школе разразился скандал

Руководство школы этим неприятно удивлено.

Тайно записанные разговоры во время уроков подтвердили, что учитель вел себя недостойно. Согласно записям учеников, на уроке математики в течение 40 минут числа и задания и не упоминаются.

На фоне слышен шум фильма или музыки, которую включает педагог.

Один класс основной школы во время урока смотрел "Американский пирог", фильм, содержание которого никак не предназначено для детей.

Директор школы Кшиштоф Ширшень признал, если подтвердится, что речь идет о том фильме, это однозначно нарушение. Сам он удивлен происходящим.

Педагог работает в этой школе первый год. В школе было две вакансии - учитель математики и спорта. Никто не подал заявления на должность учителя по математике. На спорт подали более десяти, в том числе этот педагог.

Однако, директор заметил, что по документам этот преподаватель может обучать и математике, и попросил его.

43-летний учитель, который до этого преподавал лишь спорт и учение о здоровье, согласился.

В заявлении от родителей отмечается, что во время уроков учитель обсуждал темы, связанные с сексуальной ориентацией, показывал неоднозначные видео, не связанные с предметом, включал музыку.

К 19 сентября в тетрадях у учеников исписано неполных три листа, в книге они дошли до 10 страницы.

В службе качества образования отметили, что заявление от родителей будет также направлено в Государственную инспекцию по защите прав детей, так как есть подозрения об эмоциональном насилии.

Сам учитель математики сейчас болен, поэтому получить его объяснения не представляется возможным.

После бесед с учениками руководству стало очевидно, что трудовые отношения с учителем необходимо прекратить, а также предупредить другие школы о таких методах этого педагога.