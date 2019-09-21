Магнит для экстремалов: над Бангкоком возвышается небоскреб-призрак

Заброшенные здания и развалины принято считать пятном стыда на лице города и тем, что его портит, однако известная башня приведений в Бангкоке с 90-х годов был магнитом для экстремалов, многие считают постройку экзотическим развлечением города.
После одного трагического несчастного случая владельцы здания аннулировали запрет на доступ к зданию и вместо этого теперь предоставляют посетителям гида.
Строительство Саторн-юник-тауэр или уникальной башни Саторна началось в 1990 году, десятилетия спустя здание должно было стать 47-этажным многоквартирным домом класса люкс с 600 апартаментами.
Когда строительство высотки приближалось к концу, то есть, было закончено 80% здания, в 1997 году в Азии начался финансовый кризис и башня осталась без хозяев.
В самом центре города стоял скелет дома высотой в 185 метров. Стоит добавить, что близнец этой постройки Стейт-тауэр, который расположен в нескольких километрах от знаменитого небоскреба переживает совершенно другую судьбу.
Здание высотой в 247 метров является самым высоким на юге Азии и одной из популярнейших гостиниц класса люкс в городе, кроме того постройку можно увидеть в голливудском фильме "Мальчишник в Вегасе 2".
После судьбоносного кризиса, незаконченное здание медленно превратилось в "дом приведений". Небокскреб привлекал экстремалов и "исследователей" заброшенных построек. Однако здесь также нередко появлялись наркоманы и суицидники, до 2014 года трупы в этом здании не были ни чем удивительным - не зря местные считают этот дом бесноватым.
В 2014 году самовольный осмотр здания запретили - в тот год 5 декабря один тайский фотограф рано утром отправился на последние этажи небоскреба, чтобы сфотографировать закат. Однако на 43-м этаже тайцу открылась неприятная и страшная картина - там повесился студент из Швеции. После этого несчастного случая в здании установили более серьезный надзор и стали штрафовать нарушителей, однако это все равно не мешало бездомным, наркоманам и сорвиголовам проникать в заброшенный небоскреб - в одни выходные по зданию бродили сотни экстремалов и фотографов.
Чтобы остановить экстремалов, владельцы здания придумали безопасный для этого метод, как разрешить любителям красивых фотографий посещать заброшенную башню Саторн. Уже в 2015 году хозяин небоскреба огородил его еще больше и открыл для туристов - в течение дня заинтересованные могут за деньги походить по зданию в сопровождении гида, а ночью оно охраняется. На данный момент это место является чрезвычайно популярным среди фотографов и туристов, а местные жители приходят сюда редко: многие считают небоскреб проклятым, поскольку, возможно, он был построен на древнем кладбище, а в самом здании живут духи погибших в последние годы.