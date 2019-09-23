Пенсионеры резко раскритиковали работу Сейма по важным для них вопросам

Критику в адрес комиссии Сейма по социальным и трудовым делам высказал бывший председатель LPF, депутат 12-го Сейма Андрис Силиньш. Он выразил разочарование по поводу того, что политики этого созыва не создали подкомиссию по пенсионным делам, к чему неоднократно призывала LPF.

По словам Силиньша, среди пенсионеров растет риск бедности, а также неравенство доходов. Несмотря на это, по его мнению, 13-й Сейм недостаточно занимается решением проблем, затрагивающих жизнь пожилых людей.

Силиньш призвал LPF активнее требовать у новых депутатов заняться этими вопросами, в том числе путем проведения массовых акций, чтобы депутаты не забывали, что значительную часть населения Латвии составляют пенсионеры.

Председатель LPF Айя Барча, которая долгое время была депутатом Сейма, напомнила, что председатель комиссии по социальным и трудовым делам Андрис Скриде и его заместитель Анда Чакша являются медиками, поэтому необходимо напомнить политикам важность вопросов, касающихся пенсионеров.

LPF призовет Сейм срочно заняться проблемами доходов и их неравенства среди пожилых людей, сказала Барча, добавив, что на данный момент, похоже, комиссия Сейма по социальным и трудовым делам вовсе не собирается заниматься вопросами, связанными с повышением уровня жизни пенсионеров.

Член правления LPF Янис Фелсбергс отметил, что комиссия по социальным и трудовым вопросам 13-го Сейма в течение почти года не занялась решением практически ни одного вопроса, рассмотреть который предлагала LPF.