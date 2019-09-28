Сегодня, 28 сентября, в Старом городе отмечается День Микелиса - традиционный праздник осеннего урожая. На ярмарке на Домской площади свою продукцию предлагают умельцы-ремесленники и крестьянские хозяйства. Свежие осенние продукты, травяные чаи, натуральная косметика и банные принадлежности, мясо, рыба, мед, хлеб, сыр... Чего там только нет! Смотрите фото, и, кстати, можете еще успеть - ярмарка открыта до 17:00.