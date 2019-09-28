ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

Сегодня, 28 сентября, в Старом городе отмечается День Микелиса - традиционный праздник осеннего урожая. На ярмарке на Домской площади свою продукцию предлагают умельцы-ремесленники и крестьянские хозяйства. Свежие осенние продукты, травяные чаи, натуральная косметика и банные принадлежности, мясо, рыба, мед, хлеб, сыр... Чего там только нет! Смотрите фото, и, кстати, можете еще успеть - ярмарка открыта до 17:00.

Кроме того, рижан и гостей города ждали в этот день выступления музыкальных и танцевальных коллективов.

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

ФОТО: Artūrs Krūmiņš/TVNET

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