Сб, 28.09.2019
Я остался висеть на веревке, руки замерзшие, пальцы не сгибались, я не мог удержаться. Понял, что сам по веревке забраться не смогу. Какое-то время я еще держался, потом отпустил веревку и упал в воду. Казалось, что все кончилось. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

В Валкском крае медведь регулярно "контролирует" строительство дороги
И саботирует заодно!

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

​В Валкском крае процесс строительства новой дороги регулярно "контролирует" медведь, рассказала в социальной сети Facebook компания Latvijas valsts meži. 

Медведь приходит на стройплощадку уже с момента начала работ.

Он и следит, и "саботирует" процесс - выкапывает деревянные колышки, опрокидывает дорожные знаки.

Пока что медведю удавалось посещать объект незамеченным. О его визитах можно судить лишь по оставленным следам.

Суда по ним, мишка небольшой.

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