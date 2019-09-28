В Валкском крае медведь регулярно "контролирует" строительство дороги
В Валкском крае процесс строительства новой дороги регулярно "контролирует" медведь, рассказала в социальной сети Facebook компания Latvijas valsts meži.
Медведь приходит на стройплощадку уже с момента начала работ.
Он и следит, и "саботирует" процесс - выкапывает деревянные колышки, опрокидывает дорожные знаки.
Пока что медведю удавалось посещать объект незамеченным. О его визитах можно судить лишь по оставленным следам.
Суда по ним, мишка небольшой.