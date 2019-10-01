Дана Борисова расскажет всю правду о наркозависимости среди звезд

В видеоанонсе программы Дана представлена жительницей наркопритона, которая моется в ржавой ванне с обшарпанной плиткой.

Вокруг расставлены пустые бутылки и зажжены свечи. На стене красовалась надпись: "Ксюша + Костя = ♥". Определенно, это намек на Ксению Собчак и Константина Богомолова.

Дана лежала в пене и пародировала знаменитую коллегу, пытаясь дозвониться Андрею Малахову. Но из разговора было понятно, что он отказался говорить с Борисовой. Внезапно, когда телеведущая звала Андрея, появился таинственный незнакомец и сказала, что его зовут Сергей.

Ранее издание Teleprogramma.pro процитировала Дану, которая заявила, что звездные коллеги активно употребляют запрещенные вещества. Чаще всего - это амфетамин и мефедрон.

Борисова также отметила, что это не только беда для представители шоу-бизнеса, но и для простых людей. Кто, если не Дана знает о зависимости не по наслышке, ей удалось вовремя остановиться. Сейчас она помогает людям в реабилитационных центрах.