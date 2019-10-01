Дана Борисова расскажет всю правду о наркозависимости среди звезд

Российская телеведущая Дана Борисова лежа в ванной остроумно анонсировала новую программу о наркозависимости среди звезд российского шоу-бизнеса. О том, на каком телеканале стартует шоу пока не сообщается, но из промо понятно, что это не Первый канал.
В видеоанонсе программы Дана представлена жительницей наркопритона, которая моется в ржавой ванне с обшарпанной плиткой.
Вокруг расставлены пустые бутылки и зажжены свечи. На стене красовалась надпись: "Ксюша + Костя = ♥". Определенно, это намек на Ксению Собчак и Константина Богомолова.
Дана лежала в пене и пародировала знаменитую коллегу, пытаясь дозвониться Андрею Малахову. Но из разговора было понятно, что он отказался говорить с Борисовой. Внезапно, когда телеведущая звала Андрея, появился таинственный незнакомец и сказала, что его зовут Сергей.
Ранее издание Teleprogramma.pro процитировала Дану, которая заявила, что звездные коллеги активно употребляют запрещенные вещества. Чаще всего - это амфетамин и мефедрон.
Борисова также отметила, что это не только беда для представители шоу-бизнеса, но и для простых людей. Кто, если не Дана знает о зависимости не по наслышке, ей удалось вовремя остановиться. Сейчас она помогает людям в реабилитационных центрах.
Телеведущая подчеркнула, что первая программа будет посвящена актрисе Наталье Бочкаревой ("Счастливы вместе"), которая, предположительно, была задержана накануне с кокаином.
"Я сама была в аналогичной ситуации, только меня задержали за алкоголь. Ну, что могу сказать — прискорбно", - цитирует звезду портал Ura.ru.
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🔥🙏💯Итак ,ВСЯ ПРАВДА О ЗВЕЗДНЫХ НАРКОМАНАХ 😄🥳👍Новое откровенное шоу без купюр и без цензуры 💣🔫Вся правда о скандале с @natalia_bochkareva_official 🙈,где она на самом деле прячет к ..ни и ЧТО И ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ предпочитают другие Звезды нашего и международного ШОУ БИЗНЕСА 😃😄😃✅Уже через две недели #ждитефэфире .А также кто будет моим загадочным соведущим 👿 в этом шоу и на каком канале оно выйдет СООБЩУ ДОПОЛНИТЕЛЬНО?😻ХОТИТЕ ПОСКОРЕЕ УВИДЕТЬ ЭТО НА СВОИХ ЭКОАНАХ? 👌пишите в комментариях #данаборисова #ледисовершенство☂️ #скандалы #расследования #шоубизнес