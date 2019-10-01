Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос"

11 октября в 21.30 стартует новый сезон музыкального шоу "Голос" на Первом канале. Об этом сообщает издание РИА "Новости".
Пресс-служба канала сообщает, что в этом сезоне примут участие 120 вокалистов.
Известно, что в наставниками в этот раз будут Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин.
Ведущим остается – Дмитрий Нагиев.
Но появятся некоторые новшества. Зрителям тоже выдадут красную кнопку. Они смогут проголосовать еще до решения наставников.
Зрители также будут решать, кто станет лучшим наставником сезона.