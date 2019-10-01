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Названа дата выхода нового сезона шоу "Голос"

шоу "Голос"

ФОТО: скриншот видео

11 октября в 21.30 стартует новый сезон музыкального шоу "Голос" на Первом канале. Об этом сообщает издание РИА "Новости". 

Пресс-служба канала сообщает, что в этом сезоне примут участие 120 вокалистов. 

Известно, что в наставниками в этот раз будут  Константин Меладзе, Сергей Шнуров, Полина Гагарина и Валерий Сюткин.

Ведущим остается  – Дмитрий Нагиев.

Но появятся некоторые новшества. Зрителям тоже выдадут красную кнопку. Они смогут проголосовать еще до решения наставников.

Зрители также будут решать, кто станет лучшим наставником сезона. 

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