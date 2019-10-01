СМИ: Ветлицкая приобрела особняк в пригороде Москвы

Теперь СМИ выяснили, где будет проживать одна из ярчайших певиц 90-х. Оказывается, у артистки есть большой особняк в поселке на Новой Риге. Площадь дома примерно 2600 квадратных метров. Рядом с коттеджем расположен сад с фонтаном во французском стиле. Ходят слухи, что у Ветлицкой есть собственный теннисный корт и баня, в стиле дома хоббита из "Властелина колец". На территории расположены небольшие гостевые дома, а также помещения для прислуги и охраны.