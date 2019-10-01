СМИ: Ветлицкая приобрела особняк в пригороде Москвы

В конце сентября СМИ сообщили, что популярная исполнительница Наталья Ветлицкая собирается выпустить альбом и вернуться с концертами в Россию. Известно, что она приобрела особняк в Подмосковье. У звезды также есть квартира в Москве. Об этом пишет StarHit.ru.
Теперь СМИ выяснили, где будет проживать одна из ярчайших певиц 90-х. Оказывается, у артистки есть большой особняк в поселке на Новой Риге. Площадь дома примерно 2600 квадратных метров. Рядом с коттеджем расположен сад с фонтаном во французском стиле. Ходят слухи, что у Ветлицкой есть собственный теннисный корт и баня, в стиле дома хоббита из "Властелина колец". На территории расположены небольшие гостевые дома, а также помещения для прислуги и охраны.
Кроме того Натальи Ветлицкой принадлежат роскошные апартаменты на Патриарших прудах. Известно, что люксовая квартира расположена на Малой Бронной улице в элитном доме.
СМИ выяснили, что стоимость такой квартиры оценивается примерно в 500 миллионов рублей (7,1 млн евро). Известно, что рядом живет подруга Ветлицкой — Светлана Бондарчук.
Ранее сообщалось, что последние годы Наталья Ветлицкая проживала в Испании. Она занималась продажей недвижимости. Но недавно звезда заключила контракт с компанией PMI.