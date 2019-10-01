Вт, 1.10.2019
Я четко увидел то, что независимо от социального статуса, независимо от карьеры или того, сколько у него денег, в таких ситуациях все равны. Той ночью я увидел — просто настал день, которого никто не ждал, день, когда все одинаковые. Инт Клявиньша, латыш из 1024-й каюты парома "Эстония"

СМИ: Ветлицкая приобрела особняк в пригороде Москвы

Наталья Ветлицкая

ФОТО: https://www.instagram.com/grazia_ru/?hl=en

В конце сентября СМИ сообщили, что популярная исполнительница Наталья Ветлицкая собирается выпустить альбом и вернуться с концертами в Россию. Известно, что она приобрела особняк в Подмосковье. У звезды также есть квартира в Москве. Об этом пишет StarHit.ru.

Теперь СМИ выяснили, где будет проживать одна из ярчайших певиц 90-х. Оказывается, у артистки есть большой особняк в поселке на Новой Риге. Площадь дома примерно 2600 квадратных метров. Рядом с коттеджем расположен сад с фонтаном во французском стиле. Ходят слухи, что у Ветлицкой есть собственный теннисный корт и баня, в стиле дома хоббита из "Властелина колец". На территории расположены небольшие гостевые дома, а также помещения для прислуги и охраны. 

Кроме того Натальи Ветлицкой принадлежат роскошные апартаменты на Патриарших прудах. Известно, что люксовая квартира расположена на Малой Бронной улице в элитном доме.

СМИ выяснили, что стоимость такой квартиры оценивается примерно в 500 миллионов рублей (7,1 млн евро). Известно, что рядом живет подруга Ветлицкой — Светлана Бондарчук. 

Ранее сообщалось, что последние годы Наталья Ветлицкая проживала в Испании. Она занималась продажей недвижимости. Но недавно звезда заключила контракт с компанией PMI. 

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