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Сказочное изумрудное небо: невероятно зрелищные фотографии полярного сияния
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Редактору журнала "Все о Лапландии" Александру Кузнецову удалось заснять невероятное "световое шоу" северного сияния в Лапландии. Это природное явление наблюдалось 27 и 28 сентября.
Шторм буквально пылал по всему небу. По словам автора фотографий, северное сияние непрерывно танцевало в небе - это был лучший так называемый шторм полярных сияний, который он видел с сентября 2017 года.
Отмечается, что уникальное природное явление возникает из-за свечения разреженных слоев атмосферы на высотах 60-100 км под действием солнечного ветра.
Тот случай, когда слова излишни, просто насладитесь красотой, создать которую способна лишь природа!