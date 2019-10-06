Редактору журнала "Все о Лапландии" Александру Кузнецову удалось заснять невероятное "световое шоу" северного сияния в Лапландии. Это природное явление наблюдалось 27 и 28 сентября.

Шторм буквально пылал по всему небу. По словам автора фотографий, северное сияние непрерывно танцевало в небе - это был лучший так называемый шторм полярных сияний, который он видел с сентября 2017 года.