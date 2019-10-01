"Спрятана была хорошо": Кивичc освободил горячо любимую Скулме из заточения

"Нашел Лиене. Везу домой. Спрятана была хорошо. В принципе, в заточении, отрезана от мира", - написал музыкант.

Еще музыкант добавил, что Лиене сама не поняла, где находилась.

Напомним, 19 сентября в СМИ появилось сообщение о ссоре возлюбленных в развлекательном центре Bowlero. Скулме на лоб наложили семь швов. Кивичс подтвердил ссору, но отрицал, что физически воздействовал на Лиене.

Вторая ссора произошла в пятницу, 20 сентября, у Национального театра. После чего Лиене Скулме пропала на 12 дней.

Прозвучала версия, что Лиене находится в монастыре в Лиепае у своих родных, которые прячут ее от агрессивного Кивича.