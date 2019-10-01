"Спрятана была хорошо": Кивичc освободил горячо любимую Скулме из заточения

На двенадцатый день после пропажи возлюбленной Лиене Скулме музыкант Андрис Кивичс разместил фотографию, на которой видно, как он целует любимую - блондинка нашлась. Известно, что она цела и невредима.
"Нашел Лиене. Везу домой. Спрятана была хорошо. В принципе, в заточении, отрезана от мира", - написал музыкант.
Еще музыкант добавил, что Лиене сама не поняла, где находилась.
Напомним, 19 сентября в СМИ появилось сообщение о ссоре возлюбленных в развлекательном центре Bowlero. Скулме на лоб наложили семь швов. Кивичс подтвердил ссору, но отрицал, что физически воздействовал на Лиене.
Вторая ссора произошла в пятницу, 20 сентября, у Национального театра. После чего Лиене Скулме пропала на 12 дней.
Прозвучала версия, что Лиене находится в монастыре в Лиепае у своих родных, которые прячут ее от агрессивного Кивича.
Подписчики не исключили версию, что все это постановка, чтобы подогреть интерес к выходу нового шоу. Известно, что родные Скулме обратились в полицию.