Вт, 1.10.2019
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  • "Спрятана была хорошо": Кивичc освободил горячо любимую Скулме из заточения

"Спрятана была хорошо": Кивичc освободил горячо любимую Скулме из заточения

ФОТО: instagram/kivicsskulme

На двенадцатый день после пропажи возлюбленной Лиене Скулме музыкант Андрис Кивичс разместил фотографию, на которой видно, как он целует любимую - блондинка нашлась. Известно, что она цела и невредима. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Atradu Lieni.Vedu mājās.Noslēpta bija rūpīgi.

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"Нашел Лиене. Везу домой. Спрятана была хорошо. В принципе, в заточении, отрезана от мира", - написал музыкант. 

Еще музыкант добавил, что Лиене сама не поняла, где находилась.

Напомним, 19 сентября в СМИ появилось сообщение о ссоре возлюбленных в развлекательном центре Bowlero. Скулме на лоб наложили семь швов. Кивичс подтвердил ссору, но отрицал, что физически воздействовал на Лиене.  

Вторая ссора произошла в пятницу, 20 сентября, у Национального театра. После чего Лиене Скулме пропала на 12 дней. 

Прозвучала версия, что Лиене находится в монастыре в Лиепае у своих родных, которые прячут ее от агрессивного Кивича.

Подписчики не исключили версию, что все это постановка, чтобы подогреть интерес к выходу нового шоу. Известно, что родные Скулме обратились в полицию. 

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