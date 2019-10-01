Будет увеличен уровень гарантированного минимального дохода

Со следующего года уровень гарантированного минимального дохода (ГМД) будет увеличен с 53 до 64 евро, гласят поправки к правилам об уровне гарантированного минимального дохода, одобренные сегодня правительством.
По данным Министерства благосостояния, пособие по обеспечению ГМД является главной денежной помощью нуждающимся. Пособие по обеспечению ГМД рассчитывается как разница между уровнем ГМД для каждого члена семьи, установленным Кабинетом министров или муниципалитетом, и общим доходом нуждающейся семьи.
В то же время план предусматривает пересмотр уровня ГМД в 2021 году, договоренность о чем будет достигнута в ходе переговоров между министерством и Латвийским союзом самоуправлений по бюджету 2021 года.
В начале сентября омбудсмен Юрис Янсонс заявил, что повышение ГМД с 53 до 64 евро в месяц ничего не решит. По его мнению, это манипуляция, чтобы создать у общества впечатление, что что-то предпринимается.
Янсонс считает, что правительство Латвии фактически ничего не делает для улучшения уровня жизни наиболее уязвимых групп общества.