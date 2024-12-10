Кабинет министров во вторник поддержал предложение о существенном повышении со следующего года размера пошлин за выдачу удостоверяющих личность документов.
С января существенно повысится плата за выдачу удостоверяющих личность документов
Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) планировало существенно увеличить государственную пошлину за паспорт еще в начале этого года, однако в результате давления со стороны общественности план был пересмотрен. В начале года плату за паспорт планировалось поднять с 30 до 60 евро: намерение объяснялось введением паспортов нового дизайна, новыми решениями по безопасности и другими расходами. В конце концов было решено поднять пошлину на четыре евро, поэтому сейчас основная плата за выдачу паспорта составляет 34 евро.
Осенью Министерство внутренних дел и PMLP вернулись к идее существенного повышения пошлин за изготовление паспорта из-за нехватки средств в бюджете. Плата за выдачу документов, удостоверяющих личность, будет увеличена в два подхода - с 1 января 2025 года и с 1 января 2026 года: пошлина за выдачу паспорта сначала со следующего года будет увеличена на десять евро, а с 2026 года - еще на шесть евро, в итоге общая плата составит 50 евро.
С 1 января 2025 года государственная пошлина за изготовление паспорта в течение 10 рабочих дней составит 44 евро, а за два рабочих дня - 70 евро. В свою очередь, государственная пошлина за изготовление удостоверения личности, или eID-карты, в течение 10 рабочих дней составит 25 евро, а в течение двух рабочих дней - 40 евро.
С 1 января 2026 года государственная пошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составит 50 евро, а в течение двух рабочих дней - 75 евро. Государственная пошлина за изготовление удостоверения личности, или eID-карты, в течение 10 рабочих дней составит 30 евро, а в течение двух рабочих дней - 45 евро.
При выдаче документов детям и молодежи в возрасте до 20 лет, пенсионерам, а также лицам с инвалидностью I или II группы будут по-прежнему применяться скидки: для этих групп пошлина за изготовление паспорта в течение 10 рабочих дней с 1 января 2025 года составит 20 евро, а за выдачу удостоверения личности - 10 евро. С 1 января 2026 года государственная пошлина за изготовление паспорта в течение 10 рабочих дней составит 25 евро, а за выдачу удостоверения личности - 15 евро.
Размер государственной пошлины за выдачу удостоверения личности иностранца с 1 января 2025 года составит 170 евро, а за выдачу вида на жительство - 45 евро в течение 10 рабочих дней и 80 евро в течение двух рабочих дней.
При подаче документов на оформление удостоверения личности и уплате госпошлины до 31 декабря 2024 года, если удостоверение личности будет готово к выдаче после 1 января 2025 года, госпошлина за его выдачу будет такой же, какой была на момент оформления документов. Если же уплата госпошлины будет произведена после 1 января 2025 года, то будут применяться новые правила.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!