С января существенно повысится плата за выдачу удостоверяющих личность документов

С 1 января 2026 года государственная пошлина за выдачу паспорта в течение 10 рабочих дней составит 50 евро, а в течение двух рабочих дней - 75 евро. Государственная пошлина за изготовление удостоверения личности, или eID-карты, в течение 10 рабочих дней составит 30 евро, а в течение двух рабочих дней - 45 евро.

При выдаче документов детям и молодежи в возрасте до 20 лет, пенсионерам, а также лицам с инвалидностью I или II группы будут по-прежнему применяться скидки: для этих групп пошлина за изготовление паспорта в течение 10 рабочих дней с 1 января 2025 года составит 20 евро, а за выдачу удостоверения личности - 10 евро. С 1 января 2026 года государственная пошлина за изготовление паспорта в течение 10 рабочих дней составит 25 евро, а за выдачу удостоверения личности - 15 евро.

Размер государственной пошлины за выдачу удостоверения личности иностранца с 1 января 2025 года составит 170 евро, а за выдачу вида на жительство - 45 евро в течение 10 рабочих дней и 80 евро в течение двух рабочих дней.

При подаче документов на оформление удостоверения личности и уплате госпошлины до 31 декабря 2024 года, если удостоверение личности будет готово к выдаче после 1 января 2025 года, госпошлина за его выдачу будет такой же, какой была на момент оформления документов. Если же уплата госпошлины будет произведена после 1 января 2025 года, то будут применяться новые правила.

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