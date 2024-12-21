С 1 января 2025 года ставка вознаграждения ассистентов и сопровождающих лиц для людей с ограниченными возможностями за час работы будет увеличена. Почасовая ставка теперь будет составлять 5,72 евро, что обеспечит, чтобы в 2025 году оплата за один час услуги ни в одном месяце не была ниже минимальной часовой тарифной ставки.
Повышается оплата труда ассистентам и помощникам людей с инвалидностью
Это предусматривают изменения в правилах Кабинета министров, которые были утверждены на заседании правительства во вторник, 17 декабря.
В октябре 2024 года услуги помощников инвалидов предоставляли 15 868 ассистентов и 133 сопровождающих лиц.
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