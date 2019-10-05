Пара из Британии заплатила 10 000 евро на Airbnb за несуществующие апартаменты

Платформа Airbnb является революционным продуктом для современных путешественников - больше никаких гостиниц. Остается лишь открыть приложение, выбрать место, время и даже цену, найти подходящий ночлег и отправиться на отдых. Кроме того предприятие дружелюбно и к тем, кто хочет заработать. В приложении можно разместить свое жилье и сдавать его туристам. К сожалению, эти возможности дали почву для деятельности мошенников и воров. Недавно для одной британской пары путешествие на остров Ибица обернулось скверной ситуацией, сообщает новостной портал CNN.