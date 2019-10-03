Названы самые богатые люди Латвии

Уже второй год подряд первое место в списке латвийских миллионеров занимает совладелец компании информационных технологий "Микротиклс" Арнис Риекстиньш, свидетельствуют результаты исследования Dienas Bizness под названием "100 самых богатых людей Латвии".
По данным издания, состояние Риекстиньша составляет 202 млн евро, что на 30 млн евро больше, чем годом ранее.
В свою очередь второе и третье место делят совладелец Rietumu banka Леонид Эстеркин и совладелец находящего в процессе самоликвидации ABLV Bank Эрнест Бернис, состояние каждого из которых оценивается в 120 млн евро.
При этом состояние Эстеркина осталось на уровне прошлого года, когда он занял позицию второго самого богатого человека в Латвии, а состояние Берниса, который в прошлом году занял четвертое место, выросло на 22 млн евро.
Совладелец ABLV Bank Олег Филь в этом году занимает четвертое место в списке. Его состояние, размер которого не изменился с прошлого года, когда он был третьим богатейшим человеком в Латвии, оценивается в 100 млн евро.
На пятом месте списка находится предприниматель в отрасли недвижимости Юст Николай Карлсонс, чье состояние составляет 76 млн евро, что на 1 млн больше, чем в прошлом году, когда он занимал пятое место в списке богатейших людей Латвии.