Названы самые богатые люди Латвии

По данным издания, состояние Риекстиньша составляет 202 млн евро, что на 30 млн евро больше, чем годом ранее.

В свою очередь второе и третье место делят совладелец Rietumu banka Леонид Эстеркин и совладелец находящего в процессе самоликвидации ABLV Bank Эрнест Бернис, состояние каждого из которых оценивается в 120 млн евро.

При этом состояние Эстеркина осталось на уровне прошлого года, когда он занял позицию второго самого богатого человека в Латвии, а состояние Берниса, который в прошлом году занял четвертое место, выросло на 22 млн евро.

Совладелец ABLV Bank Олег Филь в этом году занимает четвертое место в списке. Его состояние, размер которого не изменился с прошлого года, когда он был третьим богатейшим человеком в Латвии, оценивается в 100 млн евро.