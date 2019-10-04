Монастырь и "психушка": стали известны подробности пропажи возлюбленной Кивича

Лиене объяснила, что после ссоры у Национального театра она встретила своих родных, которые, увидев, что Лиене в слезах, решили помочь.

Все эти дни до блондинки было невозможно дозвониться, у нее был отнят телефон.

"Когда я начала его искать, он [родственник - примеч. ред.] мне объяснил, что надо какое-то время отдохнуть от соцсетей, интернета и не контактировать ни с кем, чтобы побыть наедине с собой и подумать. Так я попала в монастырь в Лиепае".

Как отметила Скулме, она провела там пять дней.

"Сестры обещали моим родным, что не я не смогу выходить за пределы монастыря.

Я стала сходить с ума. Все время тряслась и не могла спать.

Писала дневник и постоянно думала об Андрисе. ".

На пятый день за Лиене приехал родственник, который доставил ее в Елгавскую психоневрологическую больницу.

"Когда подъехали к этому большому комплексу, я даже не догадывалась, что это сумасшедший дом. Мои родные решили, что мне нужна помощь", - вспоминает она.

Кивич добавил, что у родственников Лиене был план положить ее в "психушку" на 37 дней, а потом лечить от зависимости.

"Короче говоря, промариновать Лиене до Рождества и держать подальше от меня. С мыслью, что в разлуке со мной она все забудет. От чего ее в психушке лечить? Лечить зависимость от Кивича", - возмущается музыкант.

Кивичс также добавляет, что родные рассказывали Лиене, что он якобы вернулся к бывшей жене Мадаре, а Скулме ему больше не нужна.

"Лиене от этой информации просто сходила с ума", - вспоминает он.

Как рассказал Кивичс, связаться со Скулме ему помогла одна девушка, которая заметила, что Лиене плачет без остановки.

"Вначале Лиене не хотели выпускать. Она не знала своих прав, ведь она могла отказаться от лечения и выйти из больницы... Мы встретились и плакали от счастья", - поясняет Андрис.

Напомним, 19 сентября в СМИ появилось сообщение о ссоре возлюбленных в развлекательном центре Bowlero. Скулме на лоб наложили семь швов. Кивичс подтвердил ссору, но отрицал, что физически воздействовал на Лиене.

Вторая ссора произошла в пятницу, 20 сентября, у Национального театра. После чего Лиене Скулме пропала на 12 дней.