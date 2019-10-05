Сб, 5.10.2019
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LTV7: через десять лет детсады в Риге могут превратиться в группы для присмотра

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Нехватка воспитателей и неадекватно низкие зарплаты приведут к тому, что работать в детских садах Риги будет некому. Как сообщает программа Русского вещания LTV7 "Личное дело", уже через 10-15 лет, если ничего не менять, дошкольные учреждения превратятся в группы для присмотра.

Зарплаты в детских садах неадекватно низкие. Воспитатель получает 524 евро на руки. У нянечек еще меньше 350-370. Молодежь работать в детские сады идет — студенты поступают на практику. Здесь они получают знания на практике. Но надолго не задерживаются. "Когда мы научили, они уезжают домой, в другие города Латвии. За такую зарплату они не могут снять квартиру в Риге, не говоря о том, чтобы купить", - говорит  руководитель дошкольного учреждения Mežrozīte Ирина Цауне.

Особенно остро проблема нехватки педагогов стоит в больших городах. За воспитателей идет настоящая борьба. Богатые самоуправления, такие как Адажское, перекупают педагогов. 

"Каждое самоуправление старается платить насколько это максимально возможно, чтобы какое-нибудь соседнее самоуправление не перекупило воспитателя, заплатив ему на 50 евро больше. И это ненормальная ситуация", - возмущен и.о. директора департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Иварс Баламовскис.

На данный момент в Риге 146 муниципальных детских садов. На 26 тысяч детей 3 с половиной тысячи педагогов. Не хватает 50 воспитателей. Но эта цифра неточная. Еще в конце августа она была в два раза больше. Средний возраст работников 50 лет. По словам Ирины Цауне, настоящая катастрофа наступит через 10-15 лет, когда воспитатели — их золотой состав - уйдут на пенсию.

В департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы признают, ситуация действительно серьезная. 

"Через 10 лет, если не делать ничего, я допускаю, что в таком формате, как сейчас: дошкольное образование с полутора лет до 6, 12 часов в день, будет обеспечить очень сложно", - соглашается Иварс Баламовскис. 

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