LTV7: через десять лет детсады в Риге могут превратиться в группы для присмотра

Зарплаты в детских садах неадекватно низкие. Воспитатель получает 524 евро на руки. У нянечек еще меньше 350-370. Молодежь работать в детские сады идет — студенты поступают на практику. Здесь они получают знания на практике. Но надолго не задерживаются. "Когда мы научили, они уезжают домой, в другие города Латвии. За такую зарплату они не могут снять квартиру в Риге, не говоря о том, чтобы купить", - говорит руководитель дошкольного учреждения Mežrozīte Ирина Цауне.

Особенно остро проблема нехватки педагогов стоит в больших городах. За воспитателей идет настоящая борьба. Богатые самоуправления, такие как Адажское, перекупают педагогов.

"Каждое самоуправление старается платить насколько это максимально возможно, чтобы какое-нибудь соседнее самоуправление не перекупило воспитателя, заплатив ему на 50 евро больше. И это ненормальная ситуация", - возмущен и.о. директора департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Иварс Баламовскис.

На данный момент в Риге 146 муниципальных детских садов. На 26 тысяч детей 3 с половиной тысячи педагогов. Не хватает 50 воспитателей. Но эта цифра неточная. Еще в конце августа она была в два раза больше. Средний возраст работников 50 лет. По словам Ирины Цауне, настоящая катастрофа наступит через 10-15 лет, когда воспитатели — их золотой состав - уйдут на пенсию.

В департаменте образования, культуры и спорта Рижской думы признают, ситуация действительно серьезная.