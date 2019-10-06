Андрис Шкеле не попал в список богатейших латвийцев, но там оказались его жена и дочки

Богатство Кристианы Либане Шкеле в прошлом году составило 14 миллионов евро, она является истинным бенефициаром в 49 предприятиях, общий доход и оборот которых превышают 15 миллионов евро.

"Семья Шкеле вызывает интерес тем, что если мы смотрим по официальным регистрам, политик Кристиана Либане после заключения брака с Андрисом Шкеле, оказалась намного лучше и успешнее в предпринимательстве, чем он сам. Также господин Шкеле вырастил двоих дочерей, которые оказались гораздо успешнее и состоятельнее его самого, ну, радость и гордость, что еще сказать", - заявил в интервью LNT Ziņas один из составителей списка Лато Лапса.