Андрис Шкеле не попал в список богатейших латвийцев, но там оказались его жена и дочки

Имя бывшего политика, предпринимателя и так называемого олигарха Андриса Шкеле не числится в новейшем списке 100 самых богатых людей Латвии, однако в нем указаны имена жены и дочерей Шкеле, свидетельствует обобщение Dienas Bizness. Об этом сообщалось в передаче LNT Ziņas.
Богатство Кристианы Либане Шкеле в прошлом году составило 14 миллионов евро, она является истинным бенефициаром в 49 предприятиях, общий доход и оборот которых превышают 15 миллионов евро.
Между тем дочери Шкеле Мадара и Анете являются истинными бенефициарами в 47 предприятиях, богатство каждой оценивается в 12 миллионов евро.
В списках не числится сам Шкеле, с которым по-прежнему консультируются руководители и совладельцы уже несуществующей рижской монополии по вывозу отходов.
"Семья Шкеле вызывает интерес тем, что если мы смотрим по официальным регистрам, политик Кристиана Либане после заключения брака с Андрисом Шкеле, оказалась намного лучше и успешнее в предпринимательстве, чем он сам. Также господин Шкеле вырастил двоих дочерей, которые оказались гораздо успешнее и состоятельнее его самого, ну, радость и гордость, что еще сказать", - заявил в интервью LNT Ziņas один из составителей списка Лато Лапса.
Согласно списку 100 самых крупных истинных бенефициаров, больше всего выделился Айгарс Кесенфелдс - он имеет долю в 97 предприятиях, общий оборот которых составляет почти 40 миллионов евро.