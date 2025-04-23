Дом Москвы выставляют на аукцион в шестой раз

Как сообщалось, 17 марта повторный аукцион, на котором Дом Москвы выставлялся со стартовой ценой 2,142 миллиона евро, завершился безрезультатно. На аукцион не было подано ни одной заявки.

На первом аукционе, который завершился в сентябре 2024 года, Дом Москвы был выставлен на продажу со стартовой ценой 3,57 миллиона евро. Впоследствии стартовая цена была снижена на 20%, и объект был выставлен на второй аукцион за 2,856 млн евро, а на последующих торгах, завершившихся 9 декабря 2024 года, стартовая цена была снижена до 2,499 млн евро, однако и на этот аукцион не поступило ни одной заявки.